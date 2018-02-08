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    YPG'nin mühimmat deposunu böyle bastılar!

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 15:02 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı harekâtı kapsamında Bülbül kasabasında YPG karargâhını dağıtan ve terörist başı Öcalan'ın resimlerini yere atan asker, bu sefer de YPG'ye ait bir mühimmat deposu bastı.

    TERÖR örgütü YPG'nin girilmez dediği Bülbül'de karargâhlarını dağıtan ve terörist başı Öcalan resimlerini yere atan asker, bu sefer de yine teröristlere ait bir mühimmat deposuna baskın yaptı. Kameraların kayıtta olduğu anlarda silahları tek tek gösteren asker, teröristlerin elinde olan silahları gözler önüne serdi.

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    TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

    TSK'dan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 8 Şubat 2018 tarihinde 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 olmuştur. Zeytin Dalı harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.

    Etiketler: Zeytin Dalı , Harekat , bülbül , mühimmat , depo , son dakika
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