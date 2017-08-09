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    YPG'nin keskin nişancısı... ABD'li eski asker çıktı

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 14:02Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 14:22

    Daha önce Amerikan askeri olarak görev yapan Kevin Howard, Rakka'da terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG saflarında terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşırken görüntüledi.

    Eski Amerikan askeri olan 28 yaşındaki Kevin Howard, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'de keskin nişancılık yapıyor.

    Rakka'da görüntülenen Howard dövmeleriyle dikkat çekiyor. Howard'ın vücudunda dövme olarak, "Hayat acıdır, aşk, kayıp" gibi sözler bulunuyor.

    YPGnin keskin nişancısı... ABDli eski asker çıktı

    Yaklaşık 2 yıl önce San Fransisco'dan Suriye'ye gelen ve YPG'ye katılan Howard daha önce Los Angeles Times gazetesine verdiği röportajda, "2006-2008 yılları arasında Irak’ta savaştım. Orada arkadaşlarımı kaybettim. Bana göre bu da o savaşın bir devamı.” diye konuşmuştu.

    YPGnin keskin nişancısı... ABDli eski asker çıktı
    Terör örgütüne katılan Howard'ın ABD askeriyken görüntüsü böyleydi.

    RAKKA'DA 2000 DEAŞ'LI KALDI

    ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Rakka'da 2000 kadar DEAŞ militanı kaldığını açıklamıştı

    DEAŞ'ın 2014 yılından beri Suriye ve Irak'ta yaklaşık olarak 70 bin kilometrekarelik bir bölge kaybettiğine dikkati çeken McGurk, Irak'taki kontrol ettiği bölgenin yaklaşık olarak yüzde 78'ini, Suriye'de kontrol ettikleri bölgenin ise yaklaşık olarak yüzde 58'lik bir bölümünü kaybettiğini belirtti.

    Etiketler: Rakka , YPG , ABD
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