YPG'nin keskin nişancısı... ABD'li eski asker çıktı

Eski Amerikan askeri olan 28 yaşındaki Kevin Howard, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'de keskin nişancılık yapıyor.

Rakka'da görüntülenen Howard dövmeleriyle dikkat çekiyor. Howard'ın vücudunda dövme olarak, "Hayat acıdır, aşk, kayıp" gibi sözler bulunuyor.

Yaklaşık 2 yıl önce San Fransisco'dan Suriye'ye gelen ve YPG'ye katılan Howard daha önce Los Angeles Times gazetesine verdiği röportajda, "2006-2008 yılları arasında Irak’ta savaştım. Orada arkadaşlarımı kaybettim. Bana göre bu da o savaşın bir devamı.” diye konuşmuştu.



Terör örgütüne katılan Howard'ın ABD askeriyken görüntüsü böyleydi.

RAKKA'DA 2000 DEAŞ'LI KALDI