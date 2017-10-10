Yozgat’ta göçük: Kurtarma çalışmaları başlatıldı

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Alınan bilgiye göre, Dayılı köyünde muhtar Ahmet Alıcı ile Ali Bektaş, içme suyu şebekesi için kazılan kanalda çalışırken göçük oluştu. Bektaş ve Alıcı, toprak altında kaldı.
Kanalda çalışan diğer işçiler ve köy halkı, AFAD ekipleri ve jandarmadan yardım istedi. Göçük altında kalan Bektaş ve Alıcı'nın kurtarılması için çalışma başlatıldı.