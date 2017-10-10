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    Yozgat’ta göçük: Kurtarma çalışmaları başlatıldı

    AA
    10.10.2017 - 19:56 | Son Güncelleme:

    Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dayılı köyünde, içme suyu kanalında çalışan 1'i muhtar 2 kişi göçük altında kaldı.

    Alınan bilgiye göre, Dayılı köyünde muhtar Ahmet Alıcı ile Ali Bektaş, içme suyu şebekesi için kazılan kanalda çalışırken göçük oluştu. Bektaş ve Alıcı, toprak altında kaldı.

    Kanalda çalışan diğer işçiler ve köy halkı, AFAD ekipleri ve jandarmadan yardım istedi. Göçük altında kalan Bektaş ve Alıcı'nın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

    Etiketler: yozgat , göçük , muhtar
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