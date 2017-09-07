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    YouTube'tan video ve müzik indirenlere çok kötü haber!

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 08:18 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 08:18

    Kayıt şirketleri ve Google, üçüncü parti YouTube uygulamalarının ve video indirme hizmetlerinin peşine düştü!

    YouTube videolarını dönüştürüp indirmek için kullandığınız uygulama veya web sitesine bir alternatif bulmanız gerekebilir, çünkü bu işi yapan popüler hizmetlerin bazıları kapanıyor.

    Betanews'un haberine göre popüler YouTube videosu indirme sitelerinden biri olan YouTube-mp3.org, kayıt şirketlerinden aldığı yasal tehditler sonrasında kapanıyor. RIAA ile yapılan bir anlaşma sonucunda web sitesinin sahiplerinin bir ceza ödeyeceği, alan adını ise RIAA'ya teslim edeceği söyleniyor. YouTube-mp3.org'un karşı karşıya kaldığı hukuki işlemler ve cezanın ciddiyeti, diğer YouTube indirme sitelerinin de kapanması anlamına gelebilir.

    YouTube-mp3.org kayıt firmalarının hedefindeyken YouTube'un sahibi Google'ın üçüncü parti YouTube uygulamalarını kapatmak için harekete geçtiği söyleniyor. MacRumors'a göre Google'ın kapatma isteklerinin ardından App Store'daki ProTube uygulaması, Apple tarafından kaldırıldı. Bu uygulama, YouTube'un resmi uygulamasında bulunmayan arka planda çalma, sadece ses çalabilme gibi özellikleri sayesinde popüler hale gelmişti.

    Geliştirici Jonas Gessner, sitesinde yaptığı açıklamada ProTube'un 1 Eylül 2017'de App Store'dan kaldırıldığını söyledi. Gessner'a göre YouTube, resmi uygulamada olmayan özellikleri ProTube'dan kaldırmasını istedi. Geliştirici, YouTube'un aylık 10 dolarlık üyelik hizmetindeki çoğu işlevin ProTube'da bir defalık satın alma karşılığında sunulduğunu, Google'un bu yüzden üçüncü parti uygulamaların peşine düştüğünü söylüyor.

    Gessner, YouTube'un diğer üçüncü parti uygulamaların peşinde olduğunu söylüyor, bu yüzden yakında sevdiğiniz YouTube uygulamaları ortadan kaybolabilir.

    Etiketler: youtube , google , video , internet , youtube indir , youtube müzik indir
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