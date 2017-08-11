YouTube'tan nasıl para kazanılıyor?

Bir çok içerik üreticisi tamamen YouTube gelirleri ile hayatlarını sürdürüyor, ancak sitenin bir çok çabasına rağmen, bazı videoların reklam alması sebepsiz yere yasaklanıyor. Bundan daha önce yaşanan "adpocalypse" takma adlı reklam faciasında, gerçekten ırkçı, şiddet ve cinsel içerikli videolar reklam alarak para kazandığı için, YouTube aniden reklam algoritmasını sıkılaştırmış ve bir çok masum içerik üreticisinin de, istemeden gelirlerini kesmişti.

YouTube, en son yayınlanan blog gönderisinde yeni para kazanma ikonlarını tanıttı ve para kazanma sisteminin nasıl çalıştığını açıklığa kavuşturdu. Ayrıca, bundan sonra 'Video Yöneticisi'nden telif hakkı ve topluluk yönergeleri sorunları için direkt olarak itirazda bulunabilirsiniz.







Yukarıda gördüğünüz ikonlar yakında "İçeri·k Oluşturucu Stüdyosu" içerisinde kullanılmaya başlanacak.

Yeşil dolar işareti, videonun en geniş kitleye hitap ettiğini ve tüm reklamcılar için açık olduğu anlamına geliyor.

Sarı dolar işareti, videonun hala YouTube Red'de para kazanabileceği, ancak reklam almasının ya sınırlı ya da tamamen yasak olduğu anlamına geliyor. Eğer bir video reklam ilkelerimize tamamen uymuyorsa bu işareti alabilir.

Üzerinde çizgi olan dolar işareti ise videonun hiç bir şekilde para kazanamayacağı anlamına geliyor. Bu da telif hakkı ihtarı alan, içeriğin başkasına ait olduğu kanıtlanan veya topluluk kuralları şikayeti alan videolar için geçerli.

YouTube, bu ikonların içerik üreticilerinin videolarının ne durumda olduğunu daha iyi anlamaları için tasarlandığını ve gelirlerini direkt olarak etkilemeyeceğini de ekledi.

İçerik üreticileri bu yenilik sayesinde gelirlerinin neden azaldığını daha iyi anlasa da, tartışmalı konular içeren kanalların gelirleri genel olarak düşük olmaya devam edecektir.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: YOUTUBE İÇİN EN İYİ 20 ARAÇ