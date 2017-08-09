YouTube'ta yeni dönem başlıyor! Videoları izlerken artık...

YouTube'da bir videoyu paylaşmak için linki kopyalayıp başka bir uygulamaya geçmek zorunda kalmaktan sıkıldıysanız, bu yeni özellik tam sizin için. YouTube'un kişiler arası sohbeti desteklemesi uzun süredir beklenen bir özellikti. Android ve iOS uygulamalarına gelen güncelleme sayesinde artık arkadaşlarınızla YouTube içinden yazışabilir ve videolar paylaşabilirsiniz.

Yeni özellik tam da düşündüğünüz gibi çalışıyor: her hangi bir video hakkında sohbet edebilir ve bunu uygulamadan ayrılmadan yapabilirsiniz. YouTube Ürün Müdürü Benoît de Boursetty yenilikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu paylaşılan videolar, YouTube mobil uygulamasında yep yeni bir sekmede açılıyor, bu sayede size gönderilen videoları kaçırmıyorsunuz, ayrıca siz de arkadaşlarınıza en sevdiğiniz videoları yollayabilirsiniz."

Artık paylaş tuşu videoları tek bir kişiyle ya da aynı anda birden çok bağlantıyla paylaşmanızı sağlıyor. Sohbete katılan kişiler kendi istedikleri videoları da paylaşabiliyor, bu sayede bir grup arkadaşınızı belli bir sohbet konusu altında toplayabilir ve videolar paylaşabilirsiniz.

İlk önce Kanada'da test edilen özellik, şimdi tüm dünya'da kullanılabilir durumda. Şimdilik Android ve iOS sürümleri için yayınlanan özelliğin masaüstü sürümüne ne zaman geleceği ile ilgili bir bilgi yok. Ancak ilerleyen haftalarda masaüstü YouTube'un deneysel sürümünde bu özellik test edilmeye başlayabilir. Yeni YouTube arayüzüne buradan erişebilirsiniz: https://www.youtube.com/new



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