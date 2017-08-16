YouTube'ta telefondan girenler artık...

En çok izlenen video tahtının sahibi sürekli değiştiği için YouTube dikkatlerin odağı haline geldi. Eğer aynı videoyu sizinle birlikte kaç kişinin izlediğini merak ediyorsanız, artık bu bilgiye platformun mobil uygulamasında erişebilirsiniz. Şu an sınırılı sayıda kullanıcı ile test edilen özellik, sadece küçük bir sayaç olsa da YouTube'un sosyal deneyimine katkı sağlayacak.

Yeni özellik sunucu tabanlı bir güncelleme ile gelmiş gibi görünüyor, ayrıca bu özelliğin bir benzeri şu anda sadece canlı videolarda bulunuyor. Ancak bu güncelleme sonrasında artık yüklü videolarında anlık kaç kişi tarafından izlendiğini görebileceğiz. Şimdilik bu özelliğin ne zaman yaygınlaşacağını ya da masaüstü sürümüne ne zaman geleceği konusunda bir açıklama yok.



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