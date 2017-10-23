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    Youtube'ta müzik dinlerken telefonu aktif kullanmanın yolu!

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 14:19 | Son Güncelleme:

    YouTube dünyanın en büyük video portalı olmasının yanı sıra müzik dinlemek için de ideal bir platform. Ancak YouTube'ta müzik dinlerken YouTube'un açık tutmak zorunda kalmak büyük bir sıkıntı. Peki YouTube arka plandayken müzik dinlemeye nasıl devam edebiliriz?

    YouTube'ta müzik dinlerken başka bir uygulamayı kullanmaya kalkarsanız müzik dinlemeye devam edemiyorsunuz. Maalesef geniş bir müzik arşivini içinde barındırmasına karşın böyle bir sıkıntı söz konusu. Ancak çözümü var: Hem Android hem de iOS için!

    iOS için yani iPhone kullanıyorsanız öncelikle kullanmıyor olsanız da Dolphin isimli web tarayıcıyı telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Ardından uygulamayı açıp adres çubuğuna YouTube yazıp siteye girin. Sonra da herhangi bir videoyu açıp başka bir uygulama açın. Ses kesildi mi? Durun, daha işlem bitmedi! Daha sonra iPhone ana ekranındayken aşağıdan yukarı doğru ekranda parmağınızı kaydırın ve açılan panelde 'play' butonuna basın. İşte hepsi bu! Artık YouTube'u arka plandayken de kullanabiliyorusunuz.

    Youtubeta müzik dinlerken telefonu aktif kullanmanın yolu

    Peki ya Android'de durum nasıl?

    Android cihazlarda durum daha da basit: Chrome'u açın ardından YouTube'a girin. Üç nokta işaretli butona tıklayın ve 'request desktop site' yani masaüstü görünümü isteği seçeneğine dokunun. Ardından siz de artık YouTube'a arkaplanda oynatmaya hazırsınız!

    Youtubeta müzik dinlerken telefonu aktif kullanmanın yolu


    Etiketler: google , internet
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