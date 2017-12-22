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    YouTube'ta izlenmek için sevgilisini canlı yayında öldürdü, cezası belli oldu!

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 13:53 | Son Güncelleme:

    Çektiği bir videoda erkek arkadaşının ölümüne sebep olan YouTuber Monalisa Perez'in cezası belli oldu.

    Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.

    'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.

    Ancak platformda daha çok izlenmek ve haliyle daha çok para kazanmak için akıl almaz şeyler yapanların sayısı da bir hayli fazla.

    Monalisa Perez geçtiğimiz aylarda YouTube'ta daha çok izlenmek için ilginç bir konu belirlemiş ancak işler ters gidince sonuç facia olmuştu.

    YouTubeta izlenmek için sevgilisini canlı yayında öldürdü, cezası belli oldu

    Genç YouTuber çektiği bir şaka videosunda erkek arkadaşını öldürmüştü. Konu mahkemeye taşınmıştı.

    Mahkeme Perez'i ikinci dereceden adam öldürmekten suçlu buldu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    Videoda Perez'in sevgilisi Ruiz göğsüne yaklaşık 4 santimetre kalınlığında bir kitap koymuş ve Perez Ruiz’e 0.50 kalibrelik Desert Eagle silahı ile ateş etmişti.

    Etiketler: internet
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