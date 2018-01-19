Youtuber’lar vergi kıskacında

Akşam Life'da yer alan habere göre; asgari ücretle çalışan bir işçi, kazancının vergisini öderken Youtuber’lar, vergi ödemeksizin sosyal medyadan her geçen gün kazancına kazanç katıyor. Eğlenceli ve komik videolarla lüks evlerde, pahalı arabalarla zengin bir yaşam süren fenomenler, internet üzerinden istedikleri videoları yayımlayabiliyor.
Zaman zaman gençlere kötü örnek teşkil eden küfürlü videolar da yayımlayan fenomenler, şahsi hesaplarıyla YouTube ile anlaşarak vergisiz kazanç elde ediyor.
BELGESİZ AKTARILIYOR
Bir videodan milyonlarca lira para kazanan Youtuberlar’ın vergi ödemediği özellikle Youtube üzerinden kazanan gelirler için şahıs hesapları üzerinden para aktarımı yaparak vergi kaçırdığı öne sürülüyor. Hatta bu kaçağın her yıl milyarlarca lirayı bulduğu söyleniyor.
Reklam, Viral ve Youtube gelirlerinin yer aldığı sektörde paranın büyük bir kısmı şahıslar üzerinden belgesiz şekilde aktarılınca her ay milyonlarca lira vergi devletin kasasından yok oluyor.
iŞTE KAZANÇLARI
- Kerimcan Durmaz - 350.000 TL
- Danla Biliç - 250.000 TL
- Berkcan Güven - 75.000 TL
- Enes Batur - 300.000 TL
- Duygu Özaslan - 60.000 TL
- Orkun Işıtmak - 200.000 TL
- Kafalar - 200.000 TL
- Halil Söyletmez - 100.000 TL
- Merve Özkaynak - 200.000 TL
- Sebile Ölmez - 75.000 TL
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