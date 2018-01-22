YouTuber Enes Batur'un filmi, Arif v 216'yı bu hafta sonu solladı

5.8 milyonluk takipçisiyle Türkiye'nin en ünlü YouTuber unvanına sahip olan Enes Batur, sinemada önemli bir başarıya imza attı. Batur'un hayatının konu anıldığı

"Hayal mi, Gerçek mi?" adındaki film, 19-21 Ocak haftasında Cem Yılmaz'ın son filmi Arif v 216'yı geride bıraktı.

Box Office Türkiye'nin açıkladığı rakamlara göre Enes Batur'un Hayal mi Gerçek mi? filmi 3 günde 453 bin kişi tarafından izlendi. Filmin elde ettiği hasılat ise 5.7 milyon TL olarak açıklandı. Arif v 216 filmini ise yayınlandığı üçüncü haftasonunda 432 bin kişi izledi. Bu filmin hasılatı ise 5.6 milyon TL oldu.

3 HAFTADA 3.7 MİLYON

Arif v 216'nın üç haftalık performansı ise 3.7 milyon izleyici, 48.6 milyon TL hasılat olduğu Box Office Türkiye'nin verilerinde yer alıyor.

"Hayal mi, Gerçek mi?" 19-21 Ocak tarihlerinde 710 salonda gösterilirken, Arif v 216 700 salonda gösterimdeydi. Haftasonunun en çok izlenen bir diğer yerli yapımı Deliha 2 oldu. Filmi üç günde 306 bin kişi izledi.

Enes Batur'un "Hayal mi Gerçek mi?" filminin ilk haftada yakaladığı bu başarı, YouTube takipçilerin ulaşacağı kitleyi ortaya koyması açısından oldukça önemli.

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