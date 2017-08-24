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    Youtube'dan YPG'ye büyük darbe

    DHA
    24 Ağustos 2017 - 11:55Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 11:55

    Video paylaşım sitesi Youtube, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin propaganda yaptığı hesaplarını kapattı.

    AMERİKAN merkezli popüler video paylaşım sitesi YouTube, ’PKK’nın Suriye’deki kolu’ olarak bilinen YPG'nin medya hesabını kapattığı belirtildi. YPG, yaptığı açıklamada, YouTube’nin ilkelerini ihlal etmediklerini ve kapatmaya sebep gösterilen paylaşımlyarın Rakka’dan sivillerin kurtarılması ile ilgili olduğunu belirtti.

    PKK terör örgütünün Suriye’deki kolu olarak bilinen ve ABD öncülüğündeki koalisyonun desteği ile Rakka’da DEAŞ’a yönelik operasyon yapan YPG’nin Youtube’daki hesabı kapatıldığı belirtildi. YPG’ye yakınlığı ile bilinen Suriye’deki Kürt sitelerinde yer alan habere göre,açıklama yapan YPG, YouTube’nin ilkelerini ihlal etmediklerini ve kapatmaya gerekçe gösterilen paylaşımların DEAŞ zulmünden kurtarılan Rakkalı sivillere ait görüntüler olduğunu açıkladı. YPG, DEAŞ’ın vahşet içeren videoların halen yayınlanmasına YouTube tarafından izin verildiğinidikkat çekerek, kararın siyasi olduğunu önesürdü.

    Etiketler: YouTube , YPG , Terör
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