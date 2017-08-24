Youtube'dan YPG'ye büyük darbe

AMERİKAN merkezli popüler video paylaşım sitesi YouTube, ’PKK’nın Suriye’deki kolu’ olarak bilinen YPG'nin medya hesabını kapattığı belirtildi. YPG, yaptığı açıklamada, YouTube’nin ilkelerini ihlal etmediklerini ve kapatmaya sebep gösterilen paylaşımlyarın Rakka’dan sivillerin kurtarılması ile ilgili olduğunu belirtti.



PKK terör örgütünün Suriye’deki kolu olarak bilinen ve ABD öncülüğündeki koalisyonun desteği ile Rakka’da DEAŞ’a yönelik operasyon yapan YPG’nin Youtube’daki hesabı kapatıldığı belirtildi. YPG’ye yakınlığı ile bilinen Suriye’deki Kürt sitelerinde yer alan habere göre,açıklama yapan YPG, YouTube’nin ilkelerini ihlal etmediklerini ve kapatmaya gerekçe gösterilen paylaşımların DEAŞ zulmünden kurtarılan Rakkalı sivillere ait görüntüler olduğunu açıkladı. YPG, DEAŞ’ın vahşet içeren videoların halen yayınlanmasına YouTube tarafından izin verildiğinidikkat çekerek, kararın siyasi olduğunu önesürdü.