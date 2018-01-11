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Youtube'dan Logan Paul'a büyük darbe

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 20:43 | Son Güncelleme:

Ünlü Youtuber Logan Paul geçtiğimiz günlerde Youtube'a attığı bir video yüzünden tepkilere maruz kalmıştı. Halkın tepkisininden sonra Youtube'tan da Logan Paul'a cevap gecikmedi.

Logan Paul ünlü bir Youtuber. Geçtiğimiz günlerde de Paul, intihar ormanı olarak bilinen Aokigahara ormanında kayıt yapıyordu. Kayıt yaptığı sırada karşılaştığı bir cesedi de çekimine ekleyen Paul, bu videoyu Youtube'dan yayınlamış ve tepkilere maruz kalmıştı. Ardından Youtuber, videoyu kaldırdı ve özür diledi. Youtube'un bu olaya karşı tepkisi ise ağır oldu.

Youtube ilk olarak Paul'u, Google'ın Tercih Edilen reklam programından, ardından Foursome ve The Thinning: New World Order isimli YouTube Red filmlerindeki rolünden attı. Youtube öncesinde şiddetli ve kanlı görüntülerin yayınlanmasının yasak olduğunu belirtmiş, sonradan da Paul'un hesabına ceza kesmişti. 

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