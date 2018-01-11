Youtube'dan Logan Paul'a büyük darbe

Logan Paul ünlü bir Youtuber. Geçtiğimiz günlerde de Paul, intihar ormanı olarak bilinen Aokigahara ormanında kayıt yapıyordu. Kayıt yaptığı sırada karşılaştığı bir cesedi de çekimine ekleyen Paul, bu videoyu Youtube'dan yayınlamış ve tepkilere maruz kalmıştı. Ardından Youtuber, videoyu kaldırdı ve özür diledi. Youtube'un bu olaya karşı tepkisi ise ağır oldu.

Youtube ilk olarak Paul'u, Google'ın Tercih Edilen reklam programından, ardından Foursome ve The Thinning: New World Order isimli YouTube Red filmlerindeki rolünden attı. Youtube öncesinde şiddetli ve kanlı görüntülerin yayınlanmasının yasak olduğunu belirtmiş, sonradan da Paul'un hesabına ceza kesmişti.