Youtube'da uyuşturucu karteline hakaret eden 17 yaşındaki fenomen ölü bulundu!

Meksika'da yaşayan 17 yaşındaki Youtube yıldızı Juan Luis Lagunas Rosales, bir videosunda uyuşturucu karteline hakaret ettikten sonra öldürüldü.

Genç fenomenin ölümü Meksika'da şok etkisi yarattı. Ailesi tarafından terk edilen ve sorunlu bir çocukluk geçirdiği bilinen Rosales, içki videolarıyla ünlü oldu. 17 yaşındaki Rosales'in Facebook'ta 1 milyon Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi vardı. Videolarda sarhoş olan, saldırgan sözler sarf eden Rosales ülkede pek çok kişinin de tepkisini çekiyordu. Sosyal medyadan kazandığı paralarla daha reşit olmadan zengin bir yaşama kavulan Rosales'in Instagramı lüks araçlarla çektiği fotoğraflarla dolu.

Ancak paylaştığı son video onun yaşamına mal oldu. Uyuşturucu karteli EL Mencho'ya hakaret eden Rosales bir süre sonra öldürüldü. Medya bu cinayetin El Mencho ile ilişkisi olduğunu iddia etse de savcılık olayın henüz araştırıldığını söyledi.