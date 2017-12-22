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    YouTube'a telefondan girenlere çok önemli uyarı: Bugünden itibaren...

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 13:11 | Son Güncelleme:

    Dik çekilmiş videoların yanlarında yer alan siyah şeritlerin kullanıcıları rahatsız etmesini önlemek isteyen YouTube, Android cihazlarda uzun süre önce kullanıma sunduğu dikey video çözümü iOS‘a taşıdı.

    Canlı yayınlar ve Hikayeler özelliği gibi servisler ile dikey videolar daha sık kullanılmaya başlanırken, dik çekilen videolar YouTube gibi platformlarda kullanıcıların en çok rahatsız olduğu konuların başında geliyor.

    Aslında, yaz aylarında yayınlanan bir güncelleme ile dikey videoların siyah şeritlerden arındırılarak tam ekran görüntülenmesini sağlanmıştı. Artık, bu özellik tüm kullanıcılar ile buluşturulurken, tespit edilen eksikler giderildi.

    Ancak, YouTube’da halen tam ekran hale getirilemeyen dikey videolar görebileceğinizi belirtmek isteriz. Zira, geçmişte YouTube’a yüklenen bazı dikey videoların yan taraflarında yer alan siyah şeritler ile birlikte işlenmiş olması, bunların yatay videolara dönüşmesine neden oluyor.

    shiftdelete'in haberine göre YouTube’un bazı eski videolarda yaşanan bu sorunu çözmek için yazılımsal bir değişikliğe gidip gitmeyeceği ise bilinmiyor. Ayrıca, YouTube’a her geçen gün daha fazla dikey video yüklendiği diğer bilgiler arasında yer alıyor.

    Etiketler: telefon
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