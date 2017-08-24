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    YouTube YPG'nin hesabını kapattı

    DHA
    24 Ağustos 2017 - 23:02Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 23:02

    ABD merkezli video paylaşım sitesi YouTube, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin medya hesabını kapattı.

    YPG’ye yakınlığıyla bilinen Suriye’deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, açıklama yapan YPG, YouTube’un ilkelerini ihlal etmediklerini ve kapatmaya gerekçe gösterilen paylaşımların terör örgütü DEAŞ zulmünden kurtarılan Rakkalı sivillere ait görüntüler olduğunu öne sürdü. YPG, DEAŞ’ın vahşet içeren videolarının yayınlanmasına YouTube tarafından izin verildiğini belirterek, kararın siyasi olduğunu öne sürdü. YPG, ABD öncülüğündeki koalisyonun desteğiyle Rakka’da DEAŞ’a yönelik operasyon yapıyor. 

    Etiketler: YouTube , YPG , gazetehaberleri
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