YouTube YPG'nin hesabını kapattı

YPG’ye yakınlığıyla bilinen Suriye’deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, açıklama yapan YPG, YouTube’un ilkelerini ihlal etmediklerini ve kapatmaya gerekçe gösterilen paylaşımların terör örgütü DEAŞ zulmünden kurtarılan Rakkalı sivillere ait görüntüler olduğunu öne sürdü. YPG, DEAŞ’ın vahşet içeren videolarının yayınlanmasına YouTube tarafından izin verildiğini belirterek, kararın siyasi olduğunu öne sürdü. YPG, ABD öncülüğündeki koalisyonun desteğiyle Rakka’da DEAŞ’a yönelik operasyon yapıyor.