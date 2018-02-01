YouTube videolarını telefonunuza indirmenin yolu!

Youtube video indirme özelliğini devreye aldı. Bundan böyle izlemek istediğiniz videoları çevrimdışı olarak da izleyebileceksiniz. Google Youtube’a merakla beklenen bir özelliği ekledi. Yeni özellik sayesinde akıllı telefonunuzda videoları internetiniz olmasa da izleyebileceksiniz. Youtube Android uygulamasına özellik sayesinde videoları istediğiniz çözünürlüklerde telefonunuza indirebilmeniz mümkün.

Videoları indirmek için yapmanız gereken tek şey ise videoyu oynatırken çıkan ‘İndir‘ butonuna tıklamak. Butona tıkladığınızda karşınıza çözünürlük seçenekleri çıkacak.





İstediğiniz çözünürlüğü seçerek videoları telefonunuza indirebilirsiniz. Kısa süre önce kullanıma sunulan özellik şu an sadece Hindistan, Irak ve Lübnan’da kullanılabilir durumda. Yeni özelliklerini ilk olarak Amerika ve Avrupa pazarında kullanıma sunan Google’ın pazar seçimi dikkat çekici bulundu.

Video indirme özelliği şu an için gelen bilgilere göre sadece Android platformunda kullanıma sunulmuş durumda. Ancak, Google’ın bu özelliği çok kısa sürede iPhone ve iPad kullanıcıları için de sunması bekleniyor.