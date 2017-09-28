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    Hürriyet >Teknoloji>Youtube TV tabletlere geldi!

    Youtube TV tabletlere geldi!

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 11:12 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 11:12

    Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun süredir hizmet veren Youtube TV'ye tabletlerden de erişim başladı. Ama hangi tabletlerde?

    Uzun süredir ABD'de hizmet veren Youtube TV artık tabletlerde de boy gösterecek. Google herhangi bir açıklama henüz yapmadığı için uygulamanın hangi tabletlerde yayınlanacağı belli değil. Uygulamanın Android 5.0 Lollipop ya da üzerinde bir Android sisteminde çalışması bekleniyor.

    İçerisinde ilgi çekici içerik barındırmak konusunda ciddi problemleri olan YouTube TV‘nin Android tabletlere gelişinin ardından içerik kalitesini de birkaç seviye yukarı çıkarması gerekiyor. Firmanın bu yönde de şimdilik herhangi bir açıklaması ne yazık ki bulunmuyor.

    Etiketler: Google , Youtube TV , Android 5.0 Lollipop
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