YouTube Red ve Google Play Music tek çatı altında birleşiyor

Google iki önemli servisi olan YouTube Red ve Google Play Music’i birleştirerek kullanıcılara çok daha iyi bir deneyim sunacak yepyeni bir servis sunma planları yapıyor. New York’ta gerçekleştirilen Yeni Music Semineri’nde konuşan YouTube Müzik Başkanı Lyor Cohen, Google’ın iki servisini birleştirmesi gerektiğini ve bu sayede hem tüketicilere yardım edilebileceğini ve hem de yeni aboneler kazanılabileceğini söyledi.

YouTube Red ve Google Play Music’in tek bir teklif altında sunulmasının önemli olduğu ifade edilirken, YouTube’un müzik ekosisteminin çok gereksiz bir biçimde karışık olduğu belirtildi. YouTube Red videolardan reklamları kaldırırken yine bu videoların çevrimdışıyken bile izlenmesini sağlarken, ek olarak Google Play Music için ücretsiz erişim olanağı sağlıyor.

Cohen ayrıca, müzik şirketleri ve hak sahipleri ile doğrudan iş birliği yapmak istediklerini de açıkladı.