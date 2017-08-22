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    YouTube mu yoksa Spotify mı daha çok kazandırıyor?

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 07:57Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 07:57

    YouTube Music'in bir numaralı ismi, hem kendi hizmetleri, hem de Spotify hakkında ilginç açıklamalarda bulundu!

    Müzik akışı hizmetlerinde telif hakkı ücretinden para kazanmak, müzik sanatçıları için oldukça zor bir şeydir. YouTube, bir süredir bu konudaki en kötü üne sahip. YouTube Music'in başındaki Lyor Cohen bile, hizmetin kayda değer bir ücret ödememesinden çoğu kullanıcının şikayetçi olduğunun farkında. Cohen, Perşembe günü yazdığı bir blog yazısında YouTube'un neden bir şansı daha hak ettiğini ve neden firmasının en çok ödeyen müzik akışı hizmeti olduğunu düşündüğünü açıkladı.

    Run DMC'nin eski yol yöneticisi, sekiz aydır YouTube'da çalışıyor. Google'ın hip-hop'un doğuşunun 44'üncü yıl dönümünü kutlayan Doodle'ı arama motorunun ana sayfasına getirmede de rol oynamıştı; Cohen, bir müzik aşığı ve sanatçı destekçisi olduğunu söylüyor. YouTube müziğin üyelik partisine geç katıldığını ve bunun da Spotify, Pandora ve Apple Music gibi firmaların öne geçmesine sebep olduğunu düşünüyor. Ayrıca, müzik videolarındaki reklamların "müzik endüstrisinin ölümü" olmadığını, aksine para getirmek için ikinci bir kaynak olduğunu düşünüyor. Cohen'in iddiasına göre YouTube'un reklamları geçtiğimiz 12 ayda bir milyar dolardan fazla gelir kazandırmış. Bu müzik endüstrisini destekleyebilir, ama ya sanatçıların kendilerini?

    Cohen, YouTube'un Spotify veya Pandora'dan daha az ödediğine dair yaygın inanışa karşı çıkıyor ve Amerika'da her bin akışa 3$ verdiğini söylüyor. Cohen ayrıca, müzik endüstrisi ile YouTube'un arasını düzeltmeye çalıştığını, şarkı yazarlarının ve sanatçıların ne kazandıklarını bilmeleri gerektiğini söylüyor. Cohen, sanatçıları telif gelirleri konusunda daha detaylı bilgilendirmeleri gerektiğini, bölgeye göre reklam gelirlerini ve Amerika'da diğer hizmetlere göre ne kadar kazandıklarını göstermeleri gerektiğini söylüyor.

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    Etiketler: youtube , google , spotify , youtube music
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