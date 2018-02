Youtube Go nedir? - Youtube Go Türkiye'ye geliyor

Videoları indirip çevrimdışı olarak izlemeye izin veren Youtube GO Türkiye’de kullanıma sunuluyor. Google tarafından yapılan resmi açıklama ile kullanıcıların YouTube’tan video indirip daha sonra internete bağlı değilken bu videoları izlemesine imkan veren YouTube GO, Türkiye ile birlikte 130’u aşkın ülkede kullanıma sunuluyor. Açıklamaya göre, YouTube Go hem iPhone ham de Android marketlerindeki yerini alacak

Sizin için önemli videolar: Bölgenizde trend ve popüler olan videolar YouTube Go ana ekranında yer alır, böylelikle sizin çevrenizin ilgisini çekecek videoları keşfetme imkanı bulursunuz. Tüm deneyimi ana dilinizde ve ilgilinizi çeken videolarla yaşarsınız.

Deneyiminizi kontrol edin: YT Go’da bir video ile ilgili küçük resme tıklayarak ön izleme yapabilir, böylelikle ne hakkında olduğu konusunda daha fazla fikir edinip izleyip izlememe kararını önceden verebilirsiniz. Daha sonra ileride izlemek için cihazınıza indirebilir veya hemen izleyebilirsiniz. Ayrıca söz konusu videoyu izlerken ne kadar veri kullanacağınızı da seçmeniz mümkün.

Yakındakilerle video paylaşımı: YT Go kullanırken videolarınızı yakınınızda bulunan aile üyeleri ve arkadaşlarınızla hiç veri kullanmadan paylaşabilirsiniz.

Yüksek kalitede izleme: Kullanıcı geri bildirimlerinden yola çıkılarak yapılan değişikliklerle artık videoları indirmek, izlemek veya paylaşmak istediğinizde temel ve standart çözünürlüklerin yanı sıra Yüksek Kalite’yi de (HQ) tercih edebilirsiniz.

Sevdiğiniz güncel içeriği keşfedin: Kullanıcıların daha da güncel video önerileri talebi doğrultusunda yaptığımız yeniliklerle, artık ana ekranda daha kişiselleştirilmiş içeriklere ulaşabileceksiniz. Ayrıca sevdiğiniz kanallara yeni videolar yüklendiğinde size haber vereceğiz.

Daha kolay paylaşım: Video paylaşmayı sevdiğinizi biliyoruz. Bu yüzden artık yakındakilerle paylaş özelliğine ana ekrandan daha da kolay ulaşılabiliyor. Ayrıca çok istenen tek seferde birden çok video paylaşma seçeneği de eklendi.