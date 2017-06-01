YouTube, 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısını yayından kaldırdı

Çağatay Akman’ın 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı,Türkiye’de bu yıla damga vuran şarkılar arasında yer alıyor.
Özellikle sosyal medyada popülerleşen ve sonrasında radyolarda yankılanmaya başlayan bu şarkı, birçok kişinin de diline dolanmıştı.
VİDEO YAYINDAN KALDIRILDI
Şarkının popülerliği her geçen gün arttı ve yayıncı şirketin resmi Youtube hesabında toplamda 240 milyon görüntülenmeye ulaştı. Fakat YouTube ani bir kararla teliften dolayı videoyu yayından kaldırdı. Bildiğimiz üzere söz konusu şarkı, ANNA RF isimli grubun Jump isimli şarkısından alıntı yapılmakla suçlanıyordu.
1 GÜN İÇİNDE YAYINDA OLACAĞINI İDDİA ETTİ
İşte YouTube bu konuda yapılan itirazları dikkate aldı ve 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısını yayından kaldırdı. Gelişmeler üzerine genç şarkıcı Instagram hesabı üzerinden açıklama yaptı ve şarkının 1 gün içinde yeniden YouTube’da olacağını iddia etti.
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