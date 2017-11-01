Youtube fenomeni Cem Korkmaz ölü bulundu... Oyuncu babanın büyük acısı...

Cem Korkmaz'dan uzun süre haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Bunun üzerine, polis ve sağlık ekipleri, Korkmaz'ın Selami Ali Mahallesi Yüksel Sokak'ta bulunan evine çilingir yardımıyla girdi. Ekipler, evde Cem Korkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İntihar ettiği belirtilen Cem Korkmaz'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'n gönderildi. Özellikle Cem Yılmaz'ın Gora ve Arog filmlerindeki rolleriyle tanınan sanatçı Muhittin Korkmaz'ın oğlu olan Cem Korkmaz, 1987 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Sosyal medya fenomeni de olan Korkmaz, çeşitli tiyatro oyunlarıyla sinema filminde de rol almıştı.

ARKADAŞI BULDU

Cem Korkmaz'ı gün boyunca telefonla aramasına rağmen ulaşamayan bir arkadaşı, akşam saatlerinde Selami Ali Mahallesi Yüksel Sokaktaki evine geldi. Edinilen bilgiye göre, anahtarla dairenin kapısını açan arkadaşı, Korkmaz'ı ölü halde buldu.

ADLİ TIP’TA

Savcı ve polis olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerde, Cem Korkmaz'ın intihar etmiş olabileceğine dair bulgular elde edildi. Korkmaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

HABERİ ALAN ARKADAŞLARI EVİNE KOŞTU

Oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğlu olan Cem Korkmazın intihar ettiği haberinin yayılması üzerine bazı arkadaşları evin önüne geldi. Aynı evde bir dönem birlikte kaldıklarını belirten oyuncu Osman Eren, arkadaşının öldüğüne inanamadığını söyledi.

Cem Korkmaz'ın bildiği bir sıkıntısı olmadığını ifade eden Eren, "Cem, sıkıntılarını herkesle paylaşacak bir adam değildir. Çok çenesi düşük bir adam değildir. İçinde yaşar sıkıntılarını. Kimseyi öyle çok üzmek istemez, öyle bir adamdı. Psikolojisi mi bozuktu, bir şey mi sebep oldu buna? Onu bilemiyoruz, içinde ne yaşıyordu bilemiyoruz." dedi.

Sosyal medya üzerinden yakışıksız yorumlar gördüğünü belirten Osman Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birazcık tanınmış her insan hakkında dönen dedikodular gibi Cem ile ilgili dedikodular da dönüyor. Arkadaşları da, ben de bundan çok rahatsızız. Çok çirkin şeyler dönüyor bunla alakalı. Bu adam, 10 tane kedisiyle burada yaşayan, mahallelinin de tanıdığı biri. Evine gireni çıkanı da gizlemeyen biri. Çok çirkin şeyler duyduk. Videolarda ailesinin perişan halini göreceksiniz. (Sosyal medyada dolaşan iddiayla ilgili) Annesinin kendisini öldürdüğü gibi bir şey kesinlikle yok. Kız arkadaşının sebep olduğuyla ilgili bir şey de kesinlikle yok. Zaten ilerleyen zamanlarda bunun böyle olmadığını göreceğiz."

KEDİLERE DÜŞKÜNDÜ

Komşularınca, kedilere düşkünlüğüyle tanınan Cem Korkmaz'ın evde ve sokakta beslediği kediler bir an olsun dairesinin penceresi önünden ayrılmaması dikkat çekti. Sokak kedileri yesin diye penceresinin önüne su ve mama bırakan Korkmazın, kediler girip çıksın diye bir penceresini sürekli açık tuttuğu öğrenildi.

YOUTUBE'DA ÜNLÜ OLMUŞTU

'Yap yap' ve 'Oha Diyorum' Youtube kanallarında popüler olan Cem Kormaz, buradaki çalışmalarının ardından 'Ben Cem' adındaki kanalıyla Youtube kariyerine devam ediyordu. Genelde pozitif enerjisi ve eğlenceli tavırlarıyla izleyicilerinden tam not alan Cem Korkmaz, intihar etmesi internet dünyasında da büyük şaşkınlık yarattı

CAN YILMAZ DUYURDU

Cem Korkmaz'ın ölüm haberini, ünlü stand-up'çı Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz duyurdu.

Can Yılmaz, "Sevgili Muhittin abimizin oğlu Cem Korkmaz’ın intihar haberi maalesef doğru. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır diliyorum." dedi. Yılmaz, yazdığı tweet'e gelen kötü yorumlar için de "En azından insanlar ölünce ahlaksızlığınızı bir kenara bırakın be reziller. Acılardan zevk alacak kadar sefilleşmek nasıl bir vicdandır..." dedi.

CEM KORKMAZ KİMDİR?

Cem Korkmaz 1987 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Ünlü bir Youtuber, ayrıca sunucu ve oyuncu kimliği ile tanınmaktadır.

İlk ve Orta öğretimini Bursa’da tamamlayan Cem Korkmaz, en son Bursa Devlet Tiyatrosunda eğitimini tamamlamıştır. Geçmişinde bir çok filmde, dizide ve reklamda rol almıştır.

Aynı zamanda usta oyuncu Muhittin Korkmaz‘ın oğludur. Muhittin Yılmazı bir çoğumuz G.O.R.A filminden hatırlamaktayız.





Cem Korkmaz’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler;

A.R.O.G, Bekle Beni Yarın, Recep İvedik 4, Diğer Yarım, Bizim Ev

Cem Korkmaz’ın Oynadığı Tiyatrolar;

Düşsefer, Ziggurat Ya Da Piçler, Clown Sketch