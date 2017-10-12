“YouTube Benim İşim” şarkısı ile 5 günde 5 milyon

Sosyal medyada toplam 2.6 milyon takipçiye sahip YouTuber, daha öncesinde de hazırladığı parodiler ve rap tarzı söylediği parçalar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Son klibinde bir helikopterden indikten sonra patronundan mesaj alan Berkcan, YouTube’da video içerik üreten arkadaşlarına eğlenceli ve kinayeli bir şekilde “diss” atıyor. Klibin sonunda patronun, zaten takipçilerinin yakından tanıdığı anneannesi Şahide Türe olduğunu gördüğümüzde ise klibin verdiği heyecan yerini suratlarda bir gülümsemeye bırakıyor.





Video yayınlandığı günden bu yana YouTube Türkiye trend listesinde yer alıyor ve 5 gün içerisinde 5 milyon izlenerek, adından daha çok söz ettireceğinin mesajını veriyor.