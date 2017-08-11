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    YotaPhone 3'ün görüntüleri yayınlandı

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 08:12Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 08:12

    Bir tarafında LCD ekran diğer tarafında ise e-mürekkep ekranı bulunan YotaPhone serisinin yeni modeli YotaPhone 3'ün teknik detayları ve fiyatları hakkında yeni bilgiler geldi.

    YotaPhone serisinin yeni modeli YotaPhone 3 geçtiğimiz günlerde resmiyet kazanmıştı. Şimdiyse YotaPhone 3'ün özellikleri detaylanmaya başladı. Basitçe Yota 3 olarak adlandırılan cihaz, çift ekran, home tuşu ve parmak izi algılayıcı yanında tek bir arka kameraya sahip olacak.

    Yota 3'ün önünde 1920 x 1080 piksel çözünürlükte 5.5 inç, arkasında ise 1280 x 720 piksel çözünürlükle 5.2 inç e-mürekkep ekran bulunuyor. Birincil ön ekran minimum çerçeveleri içeriyor olsa da, e-mürekkep ekran cihazın ön panelinden daha küçük olduğundan aynı şey geçerli değil.

    YotaPhone 3 gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 625 işlemci, 4GB RAM, 64GB veya 128GB dahili depolama alanı ve 3200mAh pilden alıyor. Cihazın arka kamerası 12MP, ön kamerası ise 13MP çözünürlüğünde.

    YotePhone 3'ün 64GB kapasiteli modeli 350 dolar, 128GB kapasiteli modeli ise 450 dolar olacak. Satışlara Eylül ayında Çin’de başlanacak, sonrasında Rusya’ya sıra gelecek.

    Etiketler: YotaPhone 3 , telefon , rusya
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