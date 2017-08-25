YotaPhone 3 resmen tanıtıldı! İşte Rusların iki yüzlü telefonu

Uzun süredir beklenen YotaPhone 3 sonunda karşımızda. 2014'te çıkan YotaPhone 2'nin devamı olan YotaPhone 3, biri e-ink olan iki ekranı sayesinde diğer telefonlardan ayrılıyor.

Sızıntıların ardından tanıtılan telefon, ayın başında gördüğümüz karelerdekinden biraz farklı görünüyor ancak teknik özelliklerde bir farklılık yok. İşte YotaPhone 3'ün sundukları:

5.5 inç AMOLED 1080p ekran

5.2 inç e-ink 720p ekran

Qualcomm Snapdragon 625 işlemci

4GB RAM

64GB veya 128GB depolama

12MP arka kamera, 13MP ön kamera

USB Type-C

Android 7.1.1 Nougat

YotaPhone 3, 5 Eylül'den itibaren JD.com üzerinden ön siparişe sunulacak. 18 Eylül ise yeni telefonun satışa sunulacağı tarih olacak. Cihazın 64GB'lık modelinin yurtdışı fiyatı 360 dolar, 128GB'lık modelinin fiyatı ise 465 dolar olarak açıklandı.



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