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    YotaPhone 3 resmen tanıtıldı! İşte Rusların iki yüzlü telefonu

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 08:06Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 08:06

    E-ink ve AMOLED ekranlarıyla eşsiz bir akıllı telefon olan YotaPhone 3, sonunda resmi olarak duyuruldu!

    Uzun süredir beklenen YotaPhone 3 sonunda karşımızda. 2014'te çıkan YotaPhone 2'nin devamı olan YotaPhone 3, biri e-ink olan iki ekranı sayesinde diğer telefonlardan ayrılıyor.

    Sızıntıların ardından tanıtılan telefon, ayın başında gördüğümüz karelerdekinden biraz farklı görünüyor ancak teknik özelliklerde bir farklılık yok. İşte YotaPhone 3'ün sundukları:

    5.5 inç AMOLED 1080p ekran
    5.2 inç e-ink 720p ekran
    Qualcomm Snapdragon 625 işlemci
    4GB RAM
    64GB veya 128GB depolama
    12MP arka kamera, 13MP ön kamera
    USB Type-C
    Android 7.1.1 Nougat
    YotaPhone 3, 5 Eylül'den itibaren JD.com üzerinden ön siparişe sunulacak. 18 Eylül ise yeni telefonun satışa sunulacağı tarih olacak. Cihazın 64GB'lık modelinin yurtdışı fiyatı 360 dolar, 128GB'lık modelinin fiyatı ise 465 dolar olarak açıklandı.

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    Etiketler: rusya , yotaphone 3 , telefon
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