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    Yörüngesinde döndüğü yıldızdan iki kat büyük dev gezegen keşfedildi

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 07:40 | Son Güncelleme:

    Gökbilimciler, Dünya'dan 600 ışık yılı uzaklıkta bugüne kadar benimsenmiş astronomi prensiplerine tamamen aykırı bir gezegen keşfetti.

    Yörüngesinde döndüğü yıldızdan iki kat büyük dev gezegen keşfedildi

    NGTS-1b adlı gezegen neredeyse Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter boyutlarında ve yörüngesinde döndüğü kırmızı cüce yıldızın iki katı büyüklükte.

    Bugüne kadar gezegenlerin, yörüngesinde döndükleri yıldızlar tarafından oluşturulduğu teorisi kabul görüyordu.

    Ancak NGTS-1b'yi keşfeden Warwick Üniversitesi astronomları, yeni gezegenin bu teoriyle çeliştiğini söylüyor ve gezegenlerin güneş sistemi dışından gelen etkilerle de oluşuyor olabileceği fikrinin ortaya çıktığını vurguluyor.

    Daha önce yıldızından büyük bir gezegene hiç rastlanmadığını söyleyen Dr Daniel Bayliss, "Bizim için böyle alışılmadık bir gezegen bulmak tamamen sürpriz oldu. Şimdi amacımız bu tür gezegenlere ne sıklıkta rastlandığını tespit etmek" diyor.

    Yörüngesinde döndüğü yıldızdan iki kat büyük dev gezegen keşfedildi

    'Sıcak Jüpiter'

    NGTS-1b, Şili'deki Atacama Çölü'ne yerleştirilmiş olan Yeni Nesil Transit Gözlem (NGTS) teleskop sistemiyle bulundu.

    Gökbilimciler, inceledikleri gezegeni "sıcak Jüpiter" olarak niteliyor. Yıldızına çok yakın mesafede bulunan gezegen büyük oranda gazdan oluşuyor ve gezegenin yüzey sıcaklığı da 530 derece olarak hesaplanıyor.

    NGTS projesinin direktörü Warwick Üniversitesi Profesörü Peter Wheatley, yeni gezegeni keşfetmenin kolay olmadığını, çünkü NGTS-1b'nin yörüngesinde döndüğü yıldızın çok küçük ve soluk olduğunu ifade ediyor.

    Cüce yıldızlar Evren'de en sık rastlanan yıldız türleri olarak kabul ediliyor. Profesör Wheatley, "O yüzden bu tür dev gezegenlere daha sık rastlama ihtimalimiz var" diyor.

    Etiketler: jupiter , uzay , bilim
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