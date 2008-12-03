Yorumsuz futbol

Åžerife Ã‡aldenk yazÄ±yor

Arda'nÄ±n rÃ¶portajÄ±nÄ± okuduÄŸumda aklÄ±ma gelen ilk ÅŸey bu oldu.Tabi FenerbahÃ§e Kayseri'ye kendi sahasÄ±nda 4-1 yenilince Arda'nÄ±n da aklÄ±na bÃ¶yle ÅŸeyler geliyor ister istemez.Ben de ÅŸÃ¶yle bir baktÄ±m FenerbahÃ§e ile Galatasaray'Ä±n SaraÃ§oÄŸlu'nda oynadÄ±klarÄ± tÃ¼m maÃ§larÄ±n istatistiklerine...FenerbahÃ§e ile Galatasaray arasÄ±nda ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸlu StadÄ±â€™nda 1982-2008 arasÄ±nda 25 lig maÃ§Ä± oynanmÄ±ÅŸ ve bu maÃ§larÄ±n 18â€™ini FB, 5â€™ini ise GS kazanmÄ±ÅŸ...Demek ki FenerbahÃ§e'yi kendi stadÄ±nda yenmek Ã§ok da kolay deÄŸilmiÅŸ

BirÂ dipnot daha; FenerbahÃ§e bu maÃ§larda 59 gol atmÄ±ÅŸ;Galatasaray ise 27...

Â

EÄŸer Ã§Ä±kÄ±p â€œFenerbahÃ§e'yi ÅžÃ¼krÃ¼ SaracoÄŸluâ€™nda yenmenin zor olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dersen; (dalga mÄ± geÃ§iyorsun adam mÄ± seÃ§iyorsun derler.)

O zaman FenerbahÃ§eliâ€™nin biri de Ã§Ä±kar der ki daha 9 KasÄ±m'da sizi 4-1 yenen kimdi? Ve bu tartÄ±ÅŸma bÃ¶yle uzar gider.Â

Â

O yÃ¼zden bir futbolcu olarak Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen sadece futbol oynamak; yorumculuÄŸu ise Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'e bÄ±rakmak. (Onun da pek baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸu sÃ¶ylenemez ya olsun...)

Â

BugÃ¼n bakalÄ±m Galatasaray neler yapacak? Berlin'in puslu havasÄ±nda Hertha Berlin'e karÅŸÄ±...

Kalli de Hertha Berlin iÃ§in raporunu Skibbe'ye sunduÄŸuna gÃ¶re bugÃ¼n 21.45â€™te Galatasaray'Ä±n galibiyetini izlemek iÃ§in oturacaÄŸÄ±z koltuklarÄ±mÄ±za...

Arda umuyorum ki Hertha Berlin iÃ§in de aynÄ± ÅŸeyleri dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordur ve inanÄ±yordur... OnlarÄ± kendi statlarÄ±nda yenmeyi... Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rk futbolunun buna ihtiyacÄ± var .

Â

Avrupa arenasÄ±nda kalan iki temsilcimiz belki de Ã§ok gÃ¼zel bir tesadÃ¼f ile karÅŸÄ±lacaklar ÅžÃ¼krÃ¼ SaracoÄŸlunda...

Â

Ä°ÅŸte o zaman hiÃ§ Ã¶nemli olmayacak hangisinin kazandÄ±ÄŸÄ± hangisinin kaybettiÄŸi...

Â

Ã‡Ã¼nkÃ¼ kazanan ÅŸu anda iniÅŸe geÃ§miÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nen TÃ¼rk futbol kalitesi olacak...