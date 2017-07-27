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    "Yorulan varsa kenara çekilsin"

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    27 Temmuz 2017 - 22:30Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 22:31

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis içtüzük değişiklik teklifi oylaması öncesinde bakanlar ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan’ın milletvekillerine kongre süreci ve 2019 seçimleriyle ilgili önemli mesajlar verdiği toplantıda, “Yorulan varsa kenara çekilsin, yerini başka bir arkadaşa bıraksın” dedi.

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde 304 bakan ve milletvekiliyle istişare toplantısında bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, basına kapalı toplantıya Alman şirketlerle buluşması nedeniyle katılamadı. Erdoğan ve Yıldırım toplantının ardından Genel Merkez’de kısa süre görüştü. Erdoğan’ın resmi programında bulunmayan ve yaklaşık 50 dakika süren toplantıda milletvekillerine ve bakanlara söz verilmedi. Basına kapalı toplantıda milletvekillerine hitap eden Erdoğan, ‘metal yorgunluğu’, 2019 seçimleri ve kongrelerle ilgili önemli mesajlar verdi. Alınan bilgiye göre Erdoğan, şunları söyledi:

    YÜZDE 50 ARTI 1’İ KAZANMALIYIZ

    “Meclis’in kapanmasının ardından bir hafta tatil yaptıktan sonra illerinize giderek vatandaşla bir araya gelin. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayın. Millet bizim için değerlidir, onlara karşı mütevazı olun. 2019 seçimleri bizim için kritik önem taşıyor. Durmadan, yorulmadan çalışıp bu seçimlerde milletin gönlünü kazanmak durumundayız. Artık iktidar olmak kolay değil, yüzde 50 artı 1’i kazanmak durumundayız. İçeride ve dışarıda yapılan saldırıların hedefinde AK Parti var. Teşkilata saygı esastır. Profesyonel deformasyon diye bir hastalık var. Uzun görev süreleri nedeniyle bazı insanlar hastalığa yakalanabiliyor. Buna dikkat etmeliyiz. AK Partililerin vazifesini en iyi şekilde yapması çok önemlidir. Bu bakımdan teşkilatlarda yorulan varsa kenara çekilsin, yerini başka arkadaşlara bıraksın. Birbirinize karşı kırıcı olmayın, kucaklayıcı olun. Kongreler sürecinde uyum ve ahenk ön planda olmalı.

    Müttefiklerimize güvenimiz kalmadı. Bizim kimseyle kavga etmek gibi bir niyetimiz yok. Ancak tehditler karşısında sakin kalmamız düşünülemez. Suriye’deki gelişmeleri lehimize çevirmeliyiz. Sahada olmadan olaylara yön veremeyiz. Oyunlara karşı mücadelemiz sürüyor. Bu mücadelenin ikinci Kurtuluş Savaşı olduğunu vatandaşlarımız da biliyor.”

    FETÖ’yle mücadelede şikâyetler var

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadelede asıl isimler yerine sıradan insanların üzerine gidildiği yönündeki şikâyetlerin dikkate alınmasını isteyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben milletimle olmaya devam edeceğim, milletle birlikte olmak hayat tarzımızdır. En iyi tatil milletle birlikte olmaktır. Milletvekilleri seçim bölgelerinde halkla iç içe olmalıdır. Halkın tümüne ulaşmak zorundayız. Gönülleri almak, kazanmak önemlidir. FETÖ’yle mücadelede asıl isimlerin değil de sıradan insanların üzerine gidildiği yönünde şikâyetler var. Hem milletvekilleri hem teşkilat olarak bu şikâyetleri dikkate almak gerekiyor. AK Parti davasına inanan herkese partimizin kapıları açıktır.”

    ‘S-400 anlaşması büyük oranda bitti’

    CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk TV’de konuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Rusya’dan alınacak S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili, “Bu iş büyük oranda bitti, onu diyebiliriz çok rahatlıkla. Anlaşmayla ilgili ufak tefek birkaç konu var. Ama ana hatlarıyla anlaşmanın bittiğini söyleyebiliriz” dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında, S-400 füzelerine ilişkin, “İmzalar atıldı ve inşallah S-400’leri ülkemizde göreceğiz” demişti. Türkiye’nin S-400 hamlesi, ABD ile gerilime neden oldu.

    Etiketler: gazetehaberleri , erdoğan , cumhurbaşkanı
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