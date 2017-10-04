Yönünü Çin'e çevirdi 50 bin turist getirecek

Dört yıl önce yerli sermaye ile kurulan Otelz.com, Çinli turizm devi Ctrip ile anlaşarak 1.5 milyarlık Çin pazarında hakim oyunculardan biri olmak için yarışacak.

Ctrip işbirliği ile ilgili konuşan Otelz.com Ceo’su Bertan Aner, “ Türkiye 15.000’den fazla konaklama tesisi ile dünyanın 6. büyük turizm ülkesi. Bu kadar büyük yatak kapasitesini sınırlı bir pazara bağlı kalarak doldurmak oldukça zor. Bu yüzden farklı pazarlara açılmanın yollarını bulmamız gerekiyordu. Hükümetimizin ve Turizm Bakanlığı’nın da izlediği olumlu Çin politikaları sayesinde 2018’de bu dev pazardan pay almak için önemli bir girişimde bulunduk.

Akabinde teknik entegrasyon çalışmalarına başladık. Portföyümüzde bulunan 7.500’den fazla Türkiye otelini Ctrip üzerinden Çin pazarında tanıtacağız ve Türk misafirperverliğini göstermek için çalışacağız. 2018 yılında 50 bin Çinli turist hedefliyoruz. Ekonomik olarak değerlendirdiğimizde de 50 bin turistin ülkemize 100 milyon dolar bırakmasını hedefliyoruz. İlerleyen yıllarda bu sayılarda da artış olması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu hem ülkemiz için hem de turizm sektörü için çok iyi bir pazar olacağına inanıyoruz çünkü 1.5 milyara yakın bir nüfusu bulunan bir ülkeden bahsediyoruz. Bizim için gerçekten çok başarılı bir anlaşma oldu” dedi.

EN BÜYÜK ENGEL YERLİ RAKİPLER

Booking.com’un Türkiye’de faaliyetlerinin kısıtlanması sonrası otelz.com’un büyük bir atağa geçtiğine işarete eden Aner açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Bize en büyük engeli yerli rakiplerimiz çıkartıyor. Oteller ile rekabet kanuna aykırı tek yetkili anlaşmalar yapmak sureti ile bizim bu otellere müşteri göndermemizi engellemeye çalışıyorlar. Bu konuda Rekabet Kurumu’nun ve Turizm Bakanlığı’nın çalışma içerisinde olduğunu duyuyoruz ve bu bizi oldukça ümitlendiriyor.“