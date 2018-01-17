Yönetmenle tartıştı, seti terk etti!

Hamdi Alkan’ın yönettiği dizinin ekibine sonradan katılan Anıl İlter’in dün bir sahneyi çekerken yönetmen Handi Alkan'la tartıştığı öne sürüldü. İddiaya göre Anıl İlter, tokat yemesi gereken bir sahneye itiraz etti. Bir süredir rolüyle ilgili yaşadığı rahatsızlığı sık sık dile getiren ve sinirleri bozuk olan İlter, bağıra çağıra seti terk etti.

Bunun üzerine yapım şirketi Anıl İlter’in yerine yeni bir oyuncu arayışına başladı.