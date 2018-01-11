Yönetmenin karısı o kadınları suçladı

ABD'den sonra şimdi de Almanya sinema yönetmenlerinin oyuncu olmak isteyen kadınlara cinsel taciz iddialarıyla sarsılıyor. ABD'de Hollywood'un ünlü film yapımcılarından Harvey Weinstein'a yönelik oyuncu kadınlara cinsel saldırı suçlamaları geçen yıl büyük bir fırtına koparmıştı. Binlerce kadın, ‘Me Too’ (Ben de) diyerek tacize uğradığını açıkladı.

Almanya'da da ünlü yönetmen Dieter Wedel’i üç kadın oyuncunun, “Bizi taciz etti” diye suçlaması, kamuoyunda deprem etkisi yarattı. Tatort (Olay Yeri) polisiye dizilerinin oyuncusu Jany Tempel ve Patricia Thielmann ile adının açıklanmasını istemeyen bir kadın oyuncu, yönetmen Wedel'i kendilerini taciz etmekle suçladı. Patricia Thielmann, yönetmenin kendisini otelde yatağa atıp bluzunu yırttığını, Jany Tempel ise kendisini duvara yapıştırıp tecavüz ettiğini anlattı.





YALAN SÖYLEMEKLE SUÇLADI

Kamuoyu, yönetmen Dieter Wedel'le ilgili iddiaları tartışırken, 40 yıllık eşi Uschi Wedel, kocasına arka çıkarak, “O kadınlara inanmıyorum” dedi. Bunte dergisine konuşan Uschi Wedel, kadınların zorla değil, gönüllü olarak, kocasıyla aynı odayı paylaştıklarına inandığını söyledi. Wedel, “Kendimi onun Cadı Avı oyununda gibi görüyorum. Davacılar haklı çıkıyor. Kimse ona inanmıyor ve onu dinlemiyor. Kimse iddialar doğru mu diye sorgulamıyor. Absürd ve boğucu bir durum. Ben, kocamın kadınları taciz edecek veya şiddet uygulayacak biri olmadığını biliyorum” dedi.

BAZI AŞK SKANDALLARI VAR AMA...

Uschi Wedel, yönetmen kocası Dieter Wedel'in çok sayıda kaçamağını sineye çekmişti. Evli oldukları halde Dieter Wedel, Dominique Voland'la gizli aşk yaşamış ve bir oğlu olmuştu. Kocasının aşkları konusunda bilgi sahibi olduğunu söyleyen Uschi Wedel, “Kocamın bazı aşk skandalları oldu. Ben o kadınların kocamla aynı odayı paylaştıklarından eminim” dedi.