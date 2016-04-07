Yönetmen Ülkü Erakalın'ın cenazesi toprağa verildi      

Teşvikiye Camisi'ndeki törene, Erakalın'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Erakalın'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi.









Cenazeye katılan oyuncu Nuri Alço, "Gerçekten Türk sineması en önemli yönetmenlerinden birini kaybetti. Çok duygusal ve hassas biriydi. Aşk filmlerinin büyük yönetmeniydi. Türk sinemasının öncülerindendi, aşk filmlerinin en iyilerini o çekmişti. Yönetmenliğinde, oyuncuya yön veren, duyguyu ve hissi yaşatabilen prensip sahibi biriydi. Elim hastalığı onu alıp götürdü, başımız sağ olsun." dedi.

Ülkü Erakalın'ın bir filminde oynayan sanatçı Mine Koşan ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Başımız sağ olsun. Çok önemli bir yönetmenimizi, mübarek kandil günü kaybettik. Mekanı cennet olsun. Çok önemli bir yönetmendi, besteci ve söz yazarıydı. Çok yönlü bir kişiliğe sahipti. İnce ruhlu bir insandı. Ben 1973 yılında tanıdım. Sadri Alışık'la 'Dikiz Aynası' filmimizi çekmişti. Bir arada olduğumuz zamanlar oldu. İleriye yönelik yatırımlar yapmayı düşünen ince biriydi. Çok başarılıydı. Bir projesi daha vardı ve hayata geçiremedi."

Sinema ve tiyatro sanatçısı Cihat Tamer de kendisi ile en son 1 ay önce görüşebildiğini ifade ederek, “Türk sinemasının efsanelerinden biri. Her konuda bilgi sahibi. Dört dörtlük bir sanatçı. Türk sinemasında halen daha geliş ve gidiş saatlerimiz belli değildi setlerde. Setlere giriş çıkış saatlerimizi söylerdi. Bakardı senaryoya dördü çeyrek geçe giderdin derdi ve dördü çeyrek geçe giderdik. Çok dakikti. Saygı değer bir insanı kaybettik. Kendisiyle en son bir ayı önce görüşmüştük” şeklinde konuştu.

Öte yandan, ünlü yönetmenin öğle vakti kılınan cenaze namazında, imam helallik almayı unutunca, cemaatten bazıları hocayı uyarmak zorunda kaldı.

Ülkü Erakalın'ın yönetmenliğini yaptığı sinema filmlerinde başrolü üstlenen Yeşilçam'ın usta aktör ve aktrislerinin cenaze töreninde katılmaması dikkat çekti.

Ülkü Erakalın kimdir?

İstanbul'da 1934'te doğan Ülkü Erakalın, İstanbul Belediye Konservatuvarı Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Sanat hayatına 1958'de başlayan Erakalın, yönetmen Ömer Lütfi Akad'ın asistanlığını yaptı. İlk filmi "Unutamadığım Kadın"ı 1961'de çeken Erakalın, 200'e yakın sinema filmine imza attı.

Erakalın'ın rejisörlüğünü yaptığı filmler arasında, "Yeşilçam Sokağı", "Uçurumdaki Kadın", "Kanlı Sevda", "Lekeli Aşk", "Acı Yıllar", "Aldırma Gönül", "Kadınlar Koğuşu", "Dudaktan Kalbe", "Üvey Ana" ve "Ben Sana Mecburum" yer alıyor.