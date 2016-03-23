Yönetmen Memduh Ün'ün vasiyeti açıklandı

Bodrum ilçesinde geçen yıl geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Memduh Ün, birlikte yaşadığı arkadaşı sanatçı Fatma Girik'e, bilgisayarı ve kitaplarını bağışladı.

Türk sinemasının unutulmaz yönetmenlerinden Memduh Ün'ün vasiyeti, bugün Bodrum Adliyesi 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde taraflara okundu.



Sinema sanatçısı Fatma Girik, 56 yıl birlikte yaşadığı arkadaşının vasiyetini, Ün'ün diğer varisleriyle birlikte dinledi.



Bodrum'da 95 yaşında yaşamını yitiren ve Bodrum'un Torba Mahallesi'nde defnedilen Ün'ün birlikte yaşadığı arkadaşı Fatma Girik'e kitaplarını ve kişisel bilgisayarını bıraktığı belirtildi.



"Bilgisayarını okula giden bir çocuğa bağışladık"



Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Girik, Memduh Ün'ün hem kitapları hem de evde kullandığı bilgisayarını kendisine bağışladığını söyledi.



Vasiyetnameyi açılınca öğrendiğini anlatan Girik, "Ben o kitapları kolileyerek Mimar Sinan Üniversitesi'nden bir profesör geldi, onunla aldık, okula bağışladık. Bilgisayarını okula gidenbir çocuğa bağışladık. Kıyafetlerini ve diğer eşyalarını torunu ve daha başka ihtiyacı olan insanların hepsine dağıttık." diye konuştu.



Girik'in avukatı Hüsnü Özçetin de Memduh Ün'ün bıraktığı vasiyetin açılması davasının görüldüğünü söyledi.



Vasiyete kimsenin itiraz etmediğini ifade eden Özçetin, "Yakınları, arkadaşları ve dostlarına çeşitli şeyler bıraktı. Miras içinde bir miktar para ve kitaplar var. Manevi bırakılanların gereğini Fatma Girik yaptı." dedi.



Memduh Ün'ün vasileri arasında Fatma Girik'le birlikte aileden bazı yakınlarının da olduğu öğrenildi.



