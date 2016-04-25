Yönetmen Çetin İpekkaya, hayatını kaybetti

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, sanatçının cenazesi, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
ÇETİN İPEKKAYA
İpekkaya, 1937'de Diyarbakır'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken, tiyatroya ilgi duymaya başlayan İpekkaya, 1957'de Genç Oyuncular'ın kuruluşunda yer aldı.
Muhsin Ertuğrul'un gayretleriyle Fransa'da yönetmenlik eğitimi bursu kazanan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi'nde eğitim görürken, bir yandan da Paris'te Jean Villard yönetimindeki T.N.P'de staj yaptı.
Sanatçı, 1960-1963 yılları arasında Arena Tiyatrosu'nda ve Kent Oyuncuları'nın kuruluşunda yer alarak, oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. 1963'te Özel Kadıköy Tiyatrosu'nu kurup yöneten İpekkaya, 1964'te Şehir Tiyatroları'nda yönetmen ve oyuncu olarak çalışmaya başladı.
İpekkaya bir dönem Devekuşu Kabare tiyatrosunda dersler verdi. 1967-1968 yıllarında "Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Akademisi Max Reinhardt Semineri"nde konuk doçent olarak görev yapan Çetin İpekkaya, 1968-1983 arasında İstanbul Konservatuvarında Sahne Tatbikatı Öğretmeni olarak çalıştı.
Sanatçı, 1983'te Alman Değişim Akademisi'nin davetiyle Berlin'e giderek, 1984'te Berlin'de "Tiyatrom" topluluğunun kuruluşunu gerçekleştirdi ve 1988'e kadar sanat yönetmenliğini üstlendi.
Çetin İpekkaya, 40 yıllık sanat yaşamı içinde üç oyun yazdı, dört film ve dizide rol aldı, birçok oyunda sahne tasarımcılığı yaptı, 42 oyunda oynayıp, 118 oyunda yönetmenlik yaptı. Türkiye dışında Almanya, Hollanda ve İngiltere'de çeşitli kurum ve kuruluşlarda da eğitmenlik yaptı.
"Bir Kadın", "Ahududu, Hortlaklar", "İnci, Üç Memetler", "Asiye Nasıl Kurtulur?", "Ayyar Hamza", "İnsanlığın Lüzumu Yok", "Pir Sultan", "Fantazi Sevinç Getirir" ve "Kürk Mantolu Madonna" oyunları, sanatçının yönettiği oyunlar arasında yer alıyor.
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