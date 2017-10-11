Yönetmelik var, uygulama yok: Bu üç il tehlike altında

AB'DEN 28 YIL SONRA YAYINLANDI AMA...



Kazanın ardından yaptığı açıklamada Bozoğlu, endüstriyel kazalara dair mevzuatın adı ve içeriği olmakla beraber Türkiye’de uygulamasının bulunmadığını söyledi. Bozoğlu, “Bu konuya dair düzenleme Türkiye’de Avrupa Birliği’nden (AB) 28 yıl sonra, 2010 yılında yönetmelik olarak yayımlandı ve 2 yıl sonra yürürlüğe gireceği belirtildi. Ancak 2013 yılında uygulanması gereken maddeler önce 2017, sonra da 2019 yılına ertelendi” dedi. Bozoğlu, “Sanayinin yoğun olduğu bölgelerde herhangi bir tesiste yaşanabilecek olası bir patlama, bu tesisteki tehlikeli kimyasal maddelerin havaya, suya ve toprağa yayılmasına neden olabilir. Bu maddeler bir kimyasal silah görevi görerek geniş kitleleri etkisi altına alabilir” dedi.



İSTANBUL, İZMİR, KOCAELİ RİSK ALTINDA

Baran Bozoğlu, özellikle sanayinin yoğun olduğu bölgelerde olası bir kaza, patlamanın bu tesislerdeki tehlikeli kimyasal maddelerin havaya, suya ve toprağa yayılmasına neden olacağını vurguladı. Bozoğlu, "Bu maddeler, bir kimyasal silah görevi görerek geniş kitleleri etkisi altına alabilir. Öte yandan bir tesiste yaşanabilecek bir kazanın, çeperindeki tesislerde, konutlarda ne gibi ‘domino etkileri’ yaratabileceği de çok önemli. Örneğin benzer bir sorun 1999’da yaşadığımız büyük Marmara depreminde ortaya çıkmış ve sanayi tesislerinde çıkan yangınlar nedeniyle çevre kirliliği ve halk sağlığı sorunları oluşmuştu. Yangın riski nedeniyle evler boşaltılmak zorunda kalınmıştı. Kocaeli, Trakya Bölgesi, İstanbul, İzmir ve tehlikeli madde depolayan tesislerin olduğu tüm kentler tehlike altında. SEVESO yönetmeliği, bu perspektifle ele alınmalı ve ertelemeler kaldırılarak acilen çalışmalar başlatılmalı. Bu eksiklikler giderilmeden özellikle Kocaeli bölgesinde kesinlikle yeni sanayi alanları oluşturulmamalı, kapasite artışlarına izin verilmemeli” dedi.







RİSKLERİ AZALTMA KOŞULU ERTELENDİ

Bozoğlu, ertelenen yönetmelik maddelerine ilişkin de şu bilgileri verdi:

- Tesislerin tehlike risklerini azaltmaları koşulu

-AFAD’ın olası kazalara dair ne gibi önlemler alacağını, neler yapması gerektiğini içeren "Harici Acil Durum Planı" hazırlama şartı

SEVESO DİREKTİĞİ NEDİR?

Bozoğlu, 10 Temmuz 1976`da İtalya’nın Milano kentinden 20 kilometre uzaklıkta olan Seveso kasabasında bulunan bir tesiste yaşanan kazanın ardından, havaya salınan kimyasal maddeler nedeniyle birçok insan ve canlının yaşamını yitirdiğini ve hastalandığını anımsattı. Bundan ders çıkartan Avrupa, 24 Haziran 1982’de büyük endüstriyel kazalara dair ilk direktifi yayımladı. 1996 yılında da bu yönetmeliği geliştirerek revize etti. En son 2012 yılının Temmuz ayında yeni revizyonu gerçekleştirerek SEVESO 3 Direktifi yayımlandı.