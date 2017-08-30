Yönetime değil yönetişime odaklı

İLKLERİN ODASI

RİS MERSİN Projesiyle proje kavramı ile ilk kez tanıştıklarını ve inovasyon kelimesinin hayatlarına girdiğini vurgulayan Aşut, şöyle devam etti: “Türkiye’de ilkleri yaptık, masa etrafında oturmayı, ortak akıl toplantılarını, SWOT analizlerini öğrendik. O kadar hevesliydik ki, onlarca proje üretiyorduk. İşte MTSO Tedarik Zinciri Test ve Ar-Ge Projesi. Somut çıktı budur. İçinde 3-D yazıcı ve tarayıcı ile tersine mühendisliği gündeme getiren bir Proje. İşte TİBİM Ticari Bilgi ve İstihbarat Projesi. İhracat yapmak isteyen firmaların önünü açan, güven veren proje. Kullanıcı sayısı her gün artıyor ve başka kentler bizden mentörlük talep ediyor. Hatta başka kentlerin firmaları hizmet satın almak istiyor. Sonunda bu proje Dünya Ticaret Odaları Birliği Yarışması’nda finale kalıyor. İşte somut çıktı budur.”

BM İMZACISI

Aşut, “Ekonomik projeler yetmez dedik ve sadece ekonomi değil ahlaklı ve kaliteli bir ekonomi vizyonu ile BM Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan nadir kurumlardan biri olduk. Kara paradan çocuk işçi çalıştırmaya, çevreden iş güvenliğine ve hakların korunmasına kadar daha ilkeli, daha ahlaklı ve daha kaliteli, yani insanı merkeze alan bir ekonomi adına bu ilkelerin gönüllü imzacısı olduk, firmalarımızı da imzacı olmaya teşvik ettik” diye konuşarak, Birleşmiş Milletler’in Barış İçin İş Dünyası Programı’nın imzacısı olduklarını belirtti.