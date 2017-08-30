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Yönetime değil yönetişime odaklı

Hürriyet Haber
30.08.2017 - 00:39 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 00:39

MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, oda olarak her zaman yönetme zihniyetiyle değil, tabandan gelen gücün sesi olan yönetişim felsefesi ile çalıştıklarını dile getirerek “Yönetmek, her kararı tek kişinin vermesidir, tepeden inmeciliktir. Yönetişim ise; tabanın sesine kulak vermek ve beraber yönetmektir. Odamızın omurgası ve tabanı olan meslek komitelerine oda tarihinde olmadığı kadar önem verdim. İşte bundan dolayıdır ki, MTSO olarak bizim ayağı yere basmayan projemiz yok. MTSO, proje konusunda kendini ülkeye değil, dünyaya ispat etmiş bir kenttir. RİS Projesi’nde Adana’dan Hatay’a kadar mentörlük yapıyor ve tecrübelerimizi paylaşıyoruz, eğitimler veriyoruz” dedi.

İLKLERİN ODASI

RİS MERSİN Projesiyle proje kavramı ile ilk kez tanıştıklarını ve inovasyon kelimesinin hayatlarına girdiğini vurgulayan Aşut, şöyle devam etti: “Türkiye’de ilkleri yaptık, masa etrafında oturmayı, ortak akıl toplantılarını, SWOT analizlerini öğrendik. O kadar hevesliydik ki, onlarca proje üretiyorduk. İşte MTSO Tedarik Zinciri Test ve Ar-Ge Projesi. Somut çıktı budur. İçinde 3-D yazıcı ve tarayıcı ile tersine mühendisliği gündeme getiren bir Proje. İşte TİBİM Ticari Bilgi ve İstihbarat Projesi. İhracat yapmak isteyen firmaların önünü açan, güven veren proje. Kullanıcı sayısı her gün artıyor ve başka kentler bizden mentörlük talep ediyor. Hatta başka kentlerin firmaları hizmet satın almak istiyor. Sonunda bu proje Dünya Ticaret Odaları Birliği Yarışması’nda finale kalıyor. İşte somut çıktı budur.”

BM İMZACISI

Aşut, “Ekonomik projeler yetmez dedik ve sadece ekonomi değil ahlaklı ve kaliteli bir ekonomi vizyonu ile BM Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan nadir kurumlardan biri olduk. Kara paradan çocuk işçi çalıştırmaya, çevreden iş güvenliğine ve hakların korunmasına kadar daha ilkeli, daha ahlaklı ve daha kaliteli, yani insanı merkeze alan bir ekonomi adına bu ilkelerin gönüllü imzacısı olduk, firmalarımızı da imzacı olmaya teşvik ettik” diye konuşarak, Birleşmiş Milletler’in Barış İçin İş Dünyası Programı’nın imzacısı olduklarını belirtti.

Etiketler: gazetehaberleri , ris mersin , mersin
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