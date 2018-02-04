Yönetim için sandığa

İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bilim Yönetim Kültür Platformu’na aday gösterdiği 12 isim belli oldu. İçlerinden 8 kişinin seçileceği listede, Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, 686 Sayılı KHK’yla ihraç edilen Marmara Üniversitesi Siyaset Tarihi Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, sanatçı Onur Akın, Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu, Ankara Milletvekili Murat Emir, ismi İstanbul İl Başkanlığı için geçen Kültür Üniversitesi öğretim üyelerinden Yunus Emre, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Niğde Milletvili Ömer Fethi Gürer yer aldı.

LİSTELER SAVAŞI

CHP’de PM için 488, YDK için 108 aday yarışa girdi. Kılıçdaroğlu, anahtar listesinde 16 kadın, üç genç adaya yer verdi. PM’de 25 isim yerini korurken, 27 yeni isim anahtar listeye girdi. Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer alan Gamze İlgezdi, Yaşar Seğman, Emre Çam, Ünal Çeviköz, Emine Gülizar Emecan, Muharrem İnce’nin listesinde de yer aldı.

Kılıçdaroğlu, Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda (MYK) yer alan bazı isimlere PM listesinde yer vermedi.

DÖNERDEN ZEHİRLENDİLER

CHP Kurultayı’nda döner ekmekli kumanyadan yiyen partililer hastanelik oldu. Akşam saatlerinde yaklaşık 30 kişi, mide bulantısı ve karın ağrısı nedeniyle kusmaya başladı. 112 Acil sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan partililerin Kurultay’da dağıtılan döner ekmekli kumanyalardan yediği öğrenildi. (Rıza ÖZEL/ANKARA)