‘Yönetim değişmiyor ama süreci takipteyiz’

HAZİNE’nin, Türk Telekom’un yönetimine ve icra komitesine atama yapmayı planladığı iddiaları sonrasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bir televizyon kanalında değerlendirme yapan Bakan Arslan, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine sahip olan OTAŞ’a ait olan borcun kesinlikle Türk Telekom’un borcu olmadığını söyledi. Bakan Arslan, “Bunun Türk Telekom’un borcu olarak algılanmaması önemli. Türk Telekom’un işletme hakkı 21 yıllığına devredilmiştir. Yüzde 15’i borsada, yüzde 30’u kamudadır. Yaklaşık 12 yılda Türk Telekom’un vergiler ve benzeri isimler adı altında devlete ödediği para 79 milyar TL. Türk Telekom o günden bugüne tam 28 milyar liranın üzerinde bir yatırım yapmış durumda. Yatırım ve devlete ödenen paraları düşünürseniz 107 milyar lira kamuya ödenmiş durumda” dedi.

YATIRIM YAPIYOR

Türk Telekom’un yaptığı her işlem SPK’nın denetiminde olduğunun altını çizen Arslan, “Her seferinde bildirimde bulunmak zorunda. Türk Telekom’un şirketi yürütmek adına yaptığı 12.6 milyar liralık borçlanma var, hiçbir şekilde ödenmemesi söz konusu değil. Şirket çok yatırım yapıyor, çok büyüyor. Emsal şirketlere göre çok küçük bir borç. 2014 yılından beri S&P ve Fitch çalışmalar yapıyor ve Türk Telekom’un yatırım yapılabilir şirketlerden olduğunu her sene olduğu gibi tekrarladı. Kasıtlı veya kasıtsız iddialarda bulunuyor. İstirhamım insanların kendi sitelerinden veya SPK’nın sitesinden inceleme yapsınlar. Bir sıkıntı görülürse bize söylenebilir. Sürekli denetim yapmak durumundayız. Şirket şu anda çok başarılı bir şekilde yönetiliyor. Süreci başından beri takip ediyoruz” diye konuştu.

HİSSELERİ ALIP GİDEMEZ

Telekom’a en ufak bir sıkıntı gelmeyeceğini dile getiren Bakan Arslan, “OTAŞ bunun altından kalkamazsa biz gereğini yaparız. Altın Hisse temsili bizde. Şirketin CEO’su var, genel müdürü ve yardımcıları var. Gerçekten çok iyi yönetiyor. İdareciler kısmında herhangi bir sıkıntı yok. Yönetim kuruluna gelince de, şirkete sanki kayyum atanıyormuş, yönetim kurulu atanıyormuş, hisselerine el konuluyormuş. Böyle bir şey söz konusu değil. İhtiyaç duyduğumuzda yönetim kurulu üyelerini değiştirebiliriz. Bunlar Hazine’nin bilgisi ve izni dahilinde oluyor. Ancak bu herhangi bir şirketin yönetimine hissesine el koymak şeklinde algılanmamalı. OTAŞ’ın kendi sıkıntısının şirkete zarar vermemesi adına, süreçleri takip ediyoruz. Kabul edelim ki OTAŞ borcunu ödemeden Türkiye’den çıkmak istedi. Türk Telekom hisselerini alıp gitme şansı yok. Bütün bunlara rağmen ilave bir sıkıntı olursa, tahkim mahkemelerine gidilebilir” dedi.