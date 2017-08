Yonca Evcimik: Aşkı aramam bulduğum anda yaşarım

◊ Uzun bir aradan sonra Sezen Aksu imzalı “Aha” şarkısıyla sevenlerinizin karşısındasınız. Nasıl ortaya çıktı bu şarkı?

- Sezen’in beni arayıp “Sana bir şarkı yaptım” demesiyle... Daha bana mırıldadığı anda da zaten bu işin çok güzel olacağını hissettim.



◊ Bir röportajınızda “Aha üzerime dikilmiş bir elbise” demişsiniz, neden?

- Çünkü Sezen’in beni düşünerek yazdığı bir şarkı. Sözler, müzik, düzenleme, her şey cuk oturdu.

Yenilikçi altyapısı, sıradan olmayan ve kafa tutan sözleri, akılda kalıcı nakaratıyla bu şarkıya karşı koymak mümkün değil! İlk dinlemeden sonra gün boyunca kendinizi “Aha” derken buluyorsunuz. Güzel bir virüs yani...







İÇİNİZİ TEMİZ TUTARSANIZ DIŞINIZ AZ HASAR ALIYOR



◊ 90’ların şarkıları hâlâ ezberimizde. O zamanlarla günümüz piyasasını karşılaştırmanızı istesek...

- Samimiyet yok günümüz şarkılarında. Evet güzel şarkılar çıkıyor, seviyoruz, ezberliyoruz, dans ediyoruz ama bir yerden sonra sıkılıp bıkıyoruz. Hâlâ 90’ların şarkıları revaçta. Çünkü hiçbir şarkı, o zamanların samimiyeti kadar bize dokunmuyor. Ben işte o ayarda şarkılar yapmaya devam ediyorum.



◊ Yıllar geçiyor ama Yonca Evcimik hiç değişmiyor. Nedir bunun sırrı...

- Bana bunu soran herkese “İçinizi temiz tutarsanız dışınız az hasar alıyor” diyorum.

Bakımlar ve teknolojinin nimetleriyle de bunu cilalarsanız ortaya fıstık gibi bir insan çıkıyor.

Ama düşünce yapınız, hayat tarzınızda sıkıntı varsa ve kötü niyetle besleniyorsanız, ne yaparsanız yapın bir yerden fire veriyorsunuz.

Ben hayatıma, düşüncelerime, yaşam tarzıma önem veriyorum. “An”ı yaşamaya gayret ediyorum. Senelerdir bunu söylerim. “An”ı yaşa ve hayatı ıskalama.



◊ Uzun yıllar önce “Çılgın Bediş” gibi fenomen bir dizide rol aldınız, sonrasında sizi bir daha oyuncu olarak ekranlarda göremedik. Neden “Hayatımın Aşkı”na evet dediniz..

- En başta kendimi oynuyor olmam çok cazip geldi. Ekip heyecanlı ve işine önem veren isimlerden oluşuyor.

Gayet samimi, özlenen sıcak aile ortamını yansıtan ve tabii ki aşkın da olduğu bir dizi. Bu projede yer almaktan çok mutluyum.



◊ Kendini oynamanın avantajları ve dezavantajları neler?

- Kamera karşısında rahatım çünkü dizide Yonca Evcimik olarak yer alıyorum. Dezavantajı yok... Sadece kendimi oynadığım için seyirci bazen senaryoyla gerçeği karıştırıyor sanki...



◊ Ne gibi?

- Mesela dizideki Yonca sürekli bir “hayatının aşkı” arayışında gibi görünüyor. Gerçekte öyle değilim tabii ki. Bulduğum anda yaşarım.







HAYVANLAR DA BİZİM GİBİ BU HAYATIN MİSAFİRİ



◊ Sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla çalışırken çok eğleniyorsunuz. Gerçekte set ortamında neler olup bitiyor? Bize yansıdığı kadar eğlenceli mi?

- Gerçekten çok güzel bir ortamımız var. Çok eğleniyoruz. Oyunlar bile oynadığımız oluyor çekim aralarında...

Herkes birbiriyle iyi geçiniyor. Sadece ekip arkadaşı değiliz, aile gibi olduk. Çekimimiz olmadığı günlerde de telefonla görüşüyoruz, hatta organize olup dışarıda bir araya geliyoruz.



◊ Sizinle sohbet edip de hayvan sevgisinden bahsetmeden geçmek olmaz. Hayvan haklarıyla ilgili birçok sorumluluk projesinin altında imzanız var. Var mı ufukta bu konuyla ilgili yeni çalışmalar?

- Hayvan haklarıyla ilgili çıkarmak istediğimiz yasa için hâlâ uğraşmaktayız. İnşallah çıktığında her şey daha güzel olacak. Onlar da bu hayatın bir misafiri. Hepimiz birbirimizi kollamalıyız; insan-hayvan ayırmadan.



◊ Single çıktı, dizi devam ediyor. Yeni proje olacak mı bu tempoda?

- Dizimiz son sürat devam ediyor. Yakında “Aha”nın birbirinden güzel remix’leri satışa çıkacak. Onun yanında yeni şarkıların çalışmalarına da devam ediyorum. Her an her şeyi yapabilirim. Çalışmaya devam.



ŞİMDİ KENETLENME ZAMANI



Asıl şimdi bir olma ve kenetlenme zamanı. Güzel Türkiye’mizin geleceği, bu ülkenin dimdik ayakta olabilmesi için, kavgayı kenara bırakıp aynı çatı altında huzur içinde yaşamalıyız. Böyle zamanlarda birbirimizi daha da çok anlamak, sevmek zorundayız. Bunun için çaba göstermeli, parçalanmak değil bir olmak için uğraşmalıyız.Gün birlik ve beraberlik günü. El ele verip bu güç zamanları atlatacağız.