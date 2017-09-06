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    Yolu 15 dakikaya indirecek... Sabuncubeli Tüneli'nde sona yaklaşıldı

    İHA
    06.09.2017 - 16:16 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 18:51

    İzmir-Manisa arasını 15 dakikaya indirecek olan Sabuncubeli Tüneli'nde sona yaklaşıldı. 150 milyon TL’ye mal olan tünel, havadan görüntülendi.

    2011 yılında başlayan ve İzmir-Manisa arasını 15 dakikaya indirecek olan Sabuncubeli Tüneli'nde 8 Eylül Cuma gecesi Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla ışık gördü töreni gerçekleşecek.

    Günde ortalama 30 bin aracın kullandığı İzmir-Manisa yolunun 580 rakımından geçen ve yüzde 9 eğimli, 14 virajlı Sabuncubeli bölümünde çalışmalar son aşamaya geldi. Çift tüp tüneli 4 bin 70 metre, bağlantı yolları 2 bin 530 metre olan, toplam uzunluğu 6 bin 600 metreyi bulan projeyle yolun eğimi de düşürülecek. Projenin tamamlanması ile tünel içinde yüzde 1,5 yol eğimi olacak ve bu kesimde yüzde 9'luk yüksek eğim ve 14 viraj ortadan kaldırılacak. Başbakan Yıldırım'ın 9 Eylül'ün ilk dakikalarında ışık gördü törenine katılacağı tünel, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

    Yolu 15 dakikaya indirecek... Sabuncubeli Tünelinde sona yaklaşıldı

     

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    Etiketler: sabunculebi tüneli , izmir , manisa
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