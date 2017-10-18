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    Yolsuzluğu araştıran gazeteciye suikast

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 00:35 | Son Güncelleme:

    MALTA’da muhalif duruşuyla bilinen araştırmacı gazeteci ve blogger Daphne Caruana Galizia (53), otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

    Dünya çapında geçen yıl patlak veren ve “Panama Belgeleri” diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgilerle gündeme gelen Galizia, evinin yakınlarında, önceki akşam saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken meydana gelen patlamada öldü. Galizia’nın, 15 gün önce savcılığa ölüm tehditleri aldığına dair başvuruda bulunduğu da öğrenildi.

    AB: DEHŞETE DÜŞTÜK

    AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, “Saldırıda tanınan ve saygın gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın yaşamını yitirmesi bizi dehşete düşürdü. AB Komisyonu bu saldırıyı en sert biçimde kınıyor” dedi. Galizia’nın oğlu Matthew Caruana Galizia, Facebook’tan yaptığı açıklamada “Annem, diğer güçlü gazeteciler gibi hukukun üstünlüğü ve bunu ihlal etmek isteyenler arasında durduğu için suikasta uğradı” dedi. Matthew Galizia, Başbakan Muscat’ın ülkeyi ‘mafya adasına’ çevirdiğini de öne sürdü.

    Etiketler: gazetehaberleri
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