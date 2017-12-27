Yollar kapandı, elektrikler kesildi, sel bekleniyor

İNGİLİZ polisi ve Karayolları Dairesinden yapılan ortak açıklamada ise gece boyu devam eden kar yağışı sebebiyle karayollarında seyahat edeceklere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Polis, M1 otobanının 19’uncu kavşağında kar dolayısıyla bir kamyonun kaza yapması nedeniyle, A14 karayolunda da zincirleme kaza sonucu bu yolların bir süreliğine trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Karayolları Dairesi de gece boyunca yollara 2 bin ton tuz atıldığını ancak sürücülerin gerekli olmadığı takdirde seyahat etmemeleri gerektiğini bildirdi.





SEYAHAT ETMEDEN ÖNCE...

İngiltere Çevre Ajansı da kar sebebiyle 100’den fazla noktada sel yaşanabileceğine dair ilgili bölgelerin sakinlerini bilgilendirdi. Kar fırtınası sebebiyle 15 bini İngiltere’de olmak üzere ada genelinde yaklaşık 25 bin hane ve iş yeri de elektriksiz kaldı.

Özellikle İngiltere genelindeki bazı havalimanlarından yolculara yapılan uyarılarda, havalimanına gelmeden önce uçuşlarına ilişkin güncel bilgiyi seyahat edecekleri şirketlerden öğrenmeleri ve buna göre hareket etmeleri istendi. Yoğun kar yağışının etkisini yarın sabaha doğru yitirmesi bekleniyor.