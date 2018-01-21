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    Yolda görünce boynuna sarıldı

    DHA
    21.01.2018 - 13:50 | Son Güncelleme:

    Dün başlayan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında gece boyunca Türkiye’den Suriye’ye ÖSO birlikleri ve TSK’nın askeri sevkiyatı sürdü. Vatandaşlar Afrin’e giden askere büyük sevgi gösterisinde bulundu. Bazı vatandaşlar tanklarda görevli askerleri boynuna sarılarak uğurladı.

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin dün saat 17.00’da Adana’daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda havalanan 72 savaş uçağının hava saldırısıyla başlattığı ’Zeytin Dalı’ harekatı gece boyunca devam etti. Afrin’deki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısına eş zamanlı olarak Kilis ve Hatay sınırlarından top atışlarıyla destek sağlandı.

    Yolda görünce boynuna sarıldı

    Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez ilçesine geçti. Hassa ilçesinin Yalangöz mevkiine sabah saatlerinde gelen tank ve zırhlı araçlar da Suriye’ye geçti. Hassa’da sokağa dökülen vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterisinde bulundu marşlar söyledi.

    Yolda görünce boynuna sarıldı

    ASKERLERE SEVGİ GÖSTERİSİ

    ÖSO güçlerinin Afrin’e sevkiyatı sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri de sınıra yığınak yaptı. Hassa ilçesinden askeri araçların geçişi sırasında sokağa dökülen vatandaşlar, alkışlar, ıslıklar ve tezahüratlarla moral verip sevgi gösterisinde bulundu.

    Bazı vatandaşlar tanklarda görevli askerleri boynuna sarılarak uğurladı.

    Yolda görünce boynuna sarıldı

    Tanklardaki askerler de vatandaşlara aynı şekilde alkışlarla ve el sallayarak karşılık verdi. Kalabalıktan bazıları ellerindeki Türk bayraklarını sallarken, bazıları da konvoyun geçişini cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

    Asker sevkiyatı da gece boyunca sürdü. Çekicilere yüklü tanklar, güvenlik önlemleri arasında Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye’nin Azez ilçesine geçti. Hassa ilçesinin Yalangöz mevkine sabah saatlerinde gelen tank ve zırhlı araçlar da Suriye’ye geçti.

    Yolda görünce boynuna sarıldı

     

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    Etiketler: son dakika
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