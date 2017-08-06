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    Yolda evlilik teklifi planı hüsranla bitti...

    DHA
    06 Ağustos 2017 - 07:40Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 08:17

    Sakarya'nın Serdivan İlçesi’nde polis, evlilik teklifinde bulunacak olan arkadaşları için araçlarıyla yolda toplanan yaklaşık 50 kişilik gruba izin vermedi.

    Serdivan ilçe merkezinde bulunan Kafeler Sokağı’nda yaklaşık 50 kişilik grup, evlilik teklifinde bulunacak arkadaşları için organize oldu.

    Kalabalık teklif için yolda toplanırken, bu sırada olay yerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize trafik polisleri geldi.

    Ekipler, yolda bekleyen sürücülere trafiği tehlikeye düşürdüklerini söyleyip, araçlarını bulunduğu yerden almalarını istedi. Sivil kıyafetli bir komiser de aracından inerek kalabalığa 'dağılın’ uyarısında bulundu.

    Ancak grup dakikalar içinde teklifi yapıp dağılacaklarını söyleyince bu kez komiser, "İstemiyorum, burada kimse kalmayacak. Kim varsa gözaltına alırım. Yolu boşalt hemen. Gördüğünüz tüm araçlara ceza yazın" diye cevap verdi.

    Kafeler Sokağı’ndaki vatandaşlar olay yerinde toplanarak yaşananları izledi.

    Kalabalık, polisten gördükleri tepki sonrası olay yerinden dağıldı.

    Yolda evlilik teklifi planı hüsranla bitti...
    Yolda evlilik teklifi planı hüsranla bitti...

    Etiketler: Sakarya , yol , evlilik , teklif
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