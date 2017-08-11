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    Yolda bulduğu çantanın sahibine sosyal medyadan ulaştı

    Kadir ÇELİK / GAZİANTEP, DHA
    11 Ağustos 2017 - 16:16Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 16:16

    Gaziantep’te yaşayan Zeynel Abidin Gavurdağlı, yerde bulduğu ve içerisinde 5 bin lira değerinde döviz ile evraklar bulunan çantayı, sosyal medyadan sahibine ulaşarak teslim etti.

    İSLAHİYE Belediyesi’nden emekli olan Zeynel Abidin Gavurdağlı, ilçe merkezinde dolaşırken kaldırımda el çantası buldu. Gavurdağlı, bulduğu el çantasının sahibini çevrede aradı ama bulamadı. Bunun üzerine içerisinde döviz, Mustafa Bahçegüven’e ait pasaport ve resmi evrakların bulunduğu çantayla gittiği belediyede hoparlörden anons ederek sahibini bulmaya çalıştı. Ancak, çantanın sahibine yine ulaşamayan Gavurdağlı, gece sosyal medya hesaplarından Mustafa Bahçegüven’i bularak iletişime geçti. Çok mutlu olan Bahçegüven, İslahiye Belediyesi’ne gelerek çantasını zabıta ekipleri ve Gavurdağlı’dan teslim aldı.

    ‘EVRAKLARA ÜZÜLMÜŞTÜM’
    Almanya’da işçi olarak çalıştığını ve tatil için Hatay’da bulunduğunu belirten Mustafa Bahçegüven, şunları söyledi: “Dün bir yakınımı tedavi için İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürdük. Bu sırada çantayı kaybettim. Sonra aradım ama bulamadım ve yeniden Hassa’ya döndüm. İçerisindeki paradan çok benim ve ailemin pasaportlarıyla resmi evrakları kaybetmiş olmaya üzülüyordum. Sosyal medyadan duyarlı vatandaşımızın ulaşmasıyla yeniden çantama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum.”

    Etiketler: Gaziantep , gurbetçi , Pasaport , çanta , Kayıp , Islahiye
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