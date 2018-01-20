Yolcular: Şoför uyudu... 11 ölü, 44 yaralı

ANKARA’dan yarıyıl tatilinde çocuklarıyla birlikte güzel bir hafta sonu gezisi için Uludağ turuna gidenleri taşıyan Muhsin Ö. (51) yönetimindeki 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü Eskişehir’de yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada 11 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazıları tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ölenlerin kimliklerini belirleme çalışması saatlerce sürdü. Kazaya şoförün uyumasının neden olduğu iddia edildi.

VALİ: YOL BOŞ, AYDINLIK

Kazada yaralanan Nilgün Sarıkaya, “Ne bir fren oldu ne bağırma sesi. Birden girdik. Kayma da olmadı. Buzlanma yoktu. Araç kullandığımız için bunu bilebiliyoruz. Kesinlikle şoför uyudu. Ben en başından beri uyudu dedim polislere, herkese” dedi. Yolculardan Ayşe Yıldırım da, “Mola yerinden ayrıldık. Yarım saat sonra oldu. Köpek çıkmasıyla alakası yok. Araba sendeledi. Çarptı. Bildiğiniz uyudu şoför. Köpek çıksa kornaya basılır, fren yapılır. Hiçbiri yok” diye konuştu. Kaza sırasında arka koltuklarda oturan yolculardan Mustafa Mumcu ise şunları söyledi: “Şoförün arkasında oturan arkadaş görmüş. O da ‘Şoför uyudu, o hızla yalpalayıp ağaca vurdu’ diyor.”

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç kaza yerinde incelemelerde bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti. Vali Çakacak, “Yol boş, 3 şeritli, bir de kurtarma şeridi olmak üzere geniş bir yol. Yol ışıklandırılmış... Buzlanma da görmedik” dedi.

ŞOFÖRLER GÖZALTINDA

Kazadan sonra otobüsün iki şoförü de gözaltına alındı. Kazadan hafif yaralı kurtulan otobüs şoförü Muhsin Ö. ifadesinde, Sivrihisar ilçesindeki mola yerinde otobüs şoförlüğünü Erkan Aydoğan’dan devraldığını anlatarak, “Eskişehir’de önüme bir karartı çıktı. Köpek sandım. Direksiyonu sağa kırdım ancak aracı toparlayamadım ve ağaca vurdum” dedi. m Eyüp KELEBEK/DHA