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    Yolcu uçağına drone çarptı

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 15:16 | Son Güncelleme:

    Arjantin’in Buenos Aires Jorke Newbery havaalanında Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına iniş sırasında drone çarptı.

    Giderek yaygınlaşan ve her bütçeye hitap eden, yüzlerce farklı model seçeneği bulanan drone'lar, yolcu uçakları için tehlike oluşturuyor. Birçok kez yaşanan yolcu uçakları ve drone çarpışmalarına, bir yenisi de Arjantin’den geldi. Arjantin’in Buenos Aires Jorge Newbery havaalanında gerçekleşen olay hakkında Sivil Havacılık Otoritesi tarafından soruşturulma başlatıldı.

    Aerolineas Argetinas hava yolu şirketine ait olan uçağın burun kısmına çarpan Drone’un motora çarpması durumunda büyük bir kaza meydana gelebileceği belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 3 hafta önce de benzer bir olay yaşandığı belirtildi. Drone’u kullanan kişinin ise havaalanı yakınlarında belirlenemediği söylendi.

    Etiketler: Uçağa Drone çarptı , Yolcu Ucağı Drone Kazası , Arjantin Drone kazası
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