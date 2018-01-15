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    Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 16 yaralı

    Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
    15.01.2018 - 10:20 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

    Kaza, saat 04.00 sıralarında, Antalya- Konya yolunun Manavgat’a bağlı Gençler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya’dan Manavgat yönünegiden Münir İ.’nin kullandığı 68 KS 324 plakalı Aksaray Birlik firmasına ait yolcu otobüsü, İlter Uğurlu yönetimindeki06 YYC 17 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, trafik ve itfaiye ekibi gönderildi.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü İlter Uğurlu (48) ile otomobildeki Mustafa Güneş (26) ve Mehmet Kolancı’nın (38) yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldıktan sonra Manavgat Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Kazada, otobüste bulunan 16 yolcu ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 5’ine olay yerinde müdahale edilirken, diğer yaralılar da çeşitli hastanelere götürüldü.

    Kazanın ardından otobüs şoförü Münir İ., jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzerekarakola götürüldü.

    Etiketler: ANTALYA , manavgat kaza
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