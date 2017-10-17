Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! 1 ölü ve yaralılar var

    Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! 1 ölü ve yaralılar var

    DHA
    17.10.2017 - 08:01 | Son Güncelleme:

    Konya'nın Karapınar İlçesi’nde yolcu otobüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

    Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Karapınar-Ereğli karayolu Akören Mevkiinde meydana geldi.

    Antalya’dan Diyarbakır’a giden ve sürücüsü tespit edilemeyen ’Yeni Diyarbakır Seyahat’ firmasına ait 21 FS 535 plakalı yolcu otobüsü, yol çalışması nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı yolda, aynı yönde giden Mustafa Birer yönetimindeki 42 ETV 17 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı.

    Kazada otobüste bulunan 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, ambulanslara alınarak Karapınar ve Ereğli’deki hastanelere kaldırıldı. Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 1 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Konya
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri